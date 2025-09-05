俳優の山田純大（52）、女優の中西悠綺（28）らが5日、都内で映画「TSUSHIMA」（監督山根高文）の公開初日舞台あいさつに出席した。

長崎の離島・対馬を舞台に、AIの脅威を描いたSFサスペンス。監督の山根氏は大学院で医工学を研究した後にテレビ朝日で報道記者、番組ディレクターとして勤務した経歴を持つ。

山田は今作について「何度か見ると意味が分かってくるんじゃないかなっていう映画」と説明。。山田は主人公の新聞記者を演じた。「監督に淡々と冷静に本来の姿の記者を演じてほしいと言われたんですが、ゾンビに襲われるわけですよ。洞窟ですごい光景を目にしてしまうんですよ。本来の記者って冷静にやれって言われて、そんなことできますか！？」と話して、笑いを誘った。

中西は「AIがどんどん身近になってきてすごく便利だし私たちの生活を豊かにしてくれるものだと思うんですけど、最終的な決定は自分自身がしないといけないということを忘れてはいけないよというメッセージが詰まっている映画」とアピールした。

女優の浜浦彩乃、俳優のケニー大倉、山根監督も出席した。