無料で体験！CNNj「お試し視聴キャンペーン」

「CNNj」では、2025年9月5日(金)〜9月23日(火)の期間限定で、「CNNj」を無料で体験できるお試し視聴キャンペーンを実施します。

「CNNj」では、2025年9月5日(金)〜9月23日(火)の期間限定で、「CNNj」を無料で体験できるお試し視聴キャンペーンを実施。

配信番組「ヨーロッパ経済市場：高級時計ブランドの戦略」は、日本語字幕付きのVOD(オンデマンド)形式で配信され、配信期間中はどなたでも視聴可能です。

「ヨーロッパ経済市場：高級時計ブランドの戦略」

さらに、お試し視聴期間にあわせて、CNNj公式Xアカウント「CNNj PR(@jctv_pr)」ではプレゼントキャンペーンを実施します。

配信番組の関連クイズに答えて参加条件を満たすと、クイズ正解者の中から抽選で50名様に「giftee Cafe Box」1,000円分をプレゼントします。

詳細・応募方法は、下記概要またはCNNj公式Xアカウントを確認してください。

プレゼントキャンペーン内容

【プレゼントキャンペーン概要】

キャンペーン投稿URL：

https://x.com/jctv_pr/status/1963795817636245862

参加方法：

1. 「CNNj PR(@jctv_pr)」アカウントをフォロー

2. キャンペーン投稿文のリンクから番組視聴

(「スカパー！番組配信」のサイトへ遷移)

3. キャンペーン投稿の引用リポストでクイズの回答を投稿

プレゼント内容：

クイズ正解者の中から抽選で50名様に「giftee Cafe Box」1,000円分をプレゼント

応募期間：

2025年9月5日(金)〜2025年9月23日(火) 23:59

【番組内容】

今回配信する番組「ヨーロッパ経済市場：高級時計ブランドの戦略」では、2025年スイス・ジュネーブで開催された世界最大級の高級時計見本市「Watches & Wonders Geneva (ウォッチズ & ワンダーズ ジュネーブ)2025」を取材し、老舗ブランドから新興ブランドまで、2025年の話題の新作時計を紹介します。

高級ブランドの新作時計を紹介

2025年初出展のブルガリが披露した「世界で最も薄い機械式腕時計」や、エルメスの「タンシュスポンデュ(Le Temps Suspendu)」という時の概念からの解放をテーマにした独創的な仕組みの腕時計など、新作時計に込められたストーリーや各ブランドの戦略を、ブランドCEOらへのインタビューを通して紐解きます。

さらに、創業270周年を迎えたヴァシュロン・コンスタンタンの工房にも訪れ、伝統と革新が息づく現場から老舗ブランドの今後の展望を聞きます。

【配信概要】

配信プラットフォーム： スカパー！番組配信

番組タイトル ： 「ヨーロッパ経済市場：高級時計ブランドの戦略」

配信期間 ： 2025年9月5日(金) 0:00〜9月23日(火) 23:59

※機種により番組アプリの利用が必要になります

