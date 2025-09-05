“手のひらでひねる”シネマ体験！TCL ELECTRONICS「TCL PROJECTOR PlayCube」

TCL ELECTRONICSは、2025年9月5日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、ポータブルプロジェクターの新製品「TCL PROJECTOR PlayCube」の先行支援受付を開始します。

TCL ELECTRONICS「TCL PROJECTOR PlayCube」

約149×96mmのコンパクトなキューブを“ひねるだけ”で投影でき、どこでも映画館クオリティを実現する革新的なポータブルプロジェクターです。

▼製品の特長

1. 映画館品質 ―― 高輝度・高音質を実現

750 ISOルーメンの高輝度と従来を超える広い色域(従来比※124％ REC.709)により、屋内外問わず鮮明で色鮮やかな映像を実現。

また、独自のTI 0.33”DMDチップを搭載し、細部までクリアに再現。

さらにDolby Digital+と5Wスピーカーで迫力あるサウンドを提供します。

※本社TCLですでに販売されている従来機との比較

キャンプシーンでも活躍

2. 圧倒的自由、ポータブル ―― 軽量＆大容量バッテリー

重さ約1.3kg、サイズ約149×96mmのコンパクト設計。

90°回転機構で、自由に“ひねって”投影角度を調整するユニークなデザインになっています。

また、内蔵66Whバッテリーは最大3時間のコードレス再生に対応。

30分充電で約1時間の再生が追加可能です。

3. スマート操作 ―― 自動で最適画面に調整

オートフォーカス、台形補正、障害物回避機能を搭載。

置くだけで自動的に最適な画面に調整し、すぐに鑑賞を始められます。

オートフォーカス、台形補正、障害物回避機能を搭載

4. オールインワン ―― Google TVで多彩な配信サービス

Google TVを内蔵し、Netflix、Amazon Prime Video、YouTubeなど主要なストリーミングサービスに直接アクセス可能。

追加デバイスなしでエンタメを楽しめます。

Google TVを内蔵

5. デザイン性 ―― Red Dot・iF受賞のキューブスタイル

Forest Greenの洗練されたキューブ型デザインは、Red Dotデザイン賞とiFデザイン賞を受賞。

インテリアにも馴染む美しさと機能性を兼ね備えています。

▼販売情報

TCL PROJECTOR PlayCubeは2025年9月5日よりGREEN FUNDINGにて先行支援受付開始。

