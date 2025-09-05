ＬＬＰＷ−Ｘは５日、１８日の神田明神ホール大会に向けた記者会見を同所で開いた。メインでは、NØRIが井上貴子と組み、堀田祐美子（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）＆Ｃｈｉ Ｃｈｉ（エボリューション）と激突する。

会見の冒頭、ＬＬＰＷ−Ｘの神取忍が「堀田選手がNØRIに興味があるという発言があったので、対戦カードを組んだ」と説明。神田明神ホール大会で３度目のメインを任されるNØRIは「自分はプロレスのリングではなく、ＲＩＺＩＮのリングの上で戦う堀田さんの姿を見て感動、感銘を受けたので、今回戦えるのは楽しみ。全部ぶつけたい」と感情を高ぶらせながら意気込んだ。



やる気に満ちたNØRIに猛ゲキを飛ばしたのは、パートナーの貴子だ。「メインで任されているのに、主役を取れない。何回も挑戦させてもらっている神田明神でなかなか結果を出せない。負けて泣くのもどうかと思うし、もっとちゃんとやらないといけないことがある。その答えをこの対戦で学んでもらいたい」と期待をかけるからこその愛のムチを振るった。

もちろん対峙する堀田も「貴子選手の話だけど、『もっと燃やさせてくれよ、熱い気持ちを感じさせてくれよ』と思っているのでは。若い子が１００やったとしても、私たちからしたら１００じゃない。限界超えないと」と同意。その上で「NØRI選手はいいものを持っているんですが、殻を破れていない。蹴りも、１回どっかで当たったけど、遠慮していて、こういうことかと。思い切りいけば怖いものがないと思う」と、さらなる爆発を期待した。

レジェンドの声を受け、NØRIは悔し涙を浮かべながら「貴子さんの隣で、堀田さんの厳しさ、ＣｈｉＣｈｉの熱を感じて、誰よりもリングで私が輝きたい。３週間ほどですが、現状に満足はしていないので、少しでも自分に自信が持てる戦いをしていきたい」。大成長を遂げられるか。運命の大一番となりそうだ。