フィギュアスケート木下グループ杯第1日

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯が5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕。腰を痛めながら強行出場した男子の山本草太（MIXI）は、ショートプログラム（SP）で84.98点をマークした。

約1週間前に腰を痛めた山本は、強行出場で好演技を見せた。「難しい状況だったけど、いろんな方のサポートのおかげで乗り切れた。周りの方に感謝したい」。トーループ、サルコーの4回転2本構成には挑まず。トーループ1本を鮮やかに決めると、トリプルアクセルも転倒せずに踏ん張った。

ドクターの診断ではヘルニアではなかったという。それでも、この日の演技3〜4時間前まで、大会出場についてコーチらと話し合った。周囲は反対したが、山本の心はブレない。

「逃げたくないなっていうのは、もちろんあった。周りは全員、出なくていいって感じだったけど、僕に強い気持ちがあったので」

7日のフリーは演技時間も長くなり、ジャンプの数も増える。「フリーはそんなに甘くない。体と相談しつつ、無理しない範囲で最善を尽くしていきたい」。万全ではなくても、今のベストパフォーマンスを追い求める。



（THE ANSWER編集部）