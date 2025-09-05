ジープ、酸賀、ニエルブの ボイスを搭載！プレミアムバンダ「DXおしゃべりゴチゾウセット09」「DXおしゃべりゴチゾウセット10」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、サウンドユニットを搭載した「ゴチゾウ」シリーズの新アイテム「DXおしゃべりゴチゾウセット09」「DXおしゃべりゴチゾウセット10」の予約受付を2025年9月5日(金)16時に開始します。

プレミアムバンダ「DXおしゃべりゴチゾウセット09」「DXおしゃべりゴチゾウセット10」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、サウンドユニットを搭載した「ゴチゾウ」シリーズの新アイテム「DXおしゃべりゴチゾウセット09」「DXおしゃべりゴチゾウセット10」の予約受付を2025年9月5日(金)16時に開始。

■商品特長

『仮面ライダーガヴ』より、「DXおしゃべりゴチゾウ」シリーズの最新作として、第9弾、第10弾を商品化します。

●DXおしゃべりゴチゾウセット09

この商品には、仮面ライダービターガヴ バキバキスティックフォームへの変身に使用する「バキバキスティックゴチゾウ」と、仮面ライダービターガヴ マーブルブレイクッキーフォームへの変身に使用する「マーブルブレイクッキーゴチゾウ」を収録。

背面にはボイス発動用のスイッチを新設し、2種計約30種類以上のボイスを収録。

「ゴチゾウモード」と「ジープ／酸賀モード」の切り替えが可能となっており、ゴチゾウモードでは様々な感情のゴチゾウボイスが、ジープ／酸賀モードではジープ(演：古賀瑠)のボイスと、酸賀研造(演：浅沼晋太郎)のボイスがそれぞれ発動します。

加えて、「ゴチゾウ自動おしゃべりモード」も搭載。

モードを切り替えると、ランダムでゴチゾウボイスが5種類、自動で発動します。

バキバキスティックゴチゾウには、劇中のBGMを収録。

印象的な音楽と共に、各種ボイスが楽しめます。

さらに本商品は別売りの「DX変身ベルトビターガヴ」とも連動が可能。

通常DX版のゴチゾウ同様に変身遊びが可能なほか、変身ベルトビターガヴから流れる音声に加えてゴチゾウからも効果音を発動させることが可能です。

●DXおしゃべりゴチゾウセット10

「DXおしゃべりゴチゾウセット10」には、ニエルブが開発し、人類を操るのに使用された「ダミーゴチゾウ：PLE」「ダミーゴチゾウ：OPE」を収録。

背面にはボイス発動用のスイッチを新設し、2種計約30種類以上のボイスを収録。

「ゴチゾウモード」と「ニエルブモード」の切り替えが可能となっており、ゴチゾウモードでは様々な感情のゴチゾウボイスが、ニエルブモードではニエルブ(演：滝澤諒)のボイスが発動します。

加えて、「ゴチゾウ自動おしゃべりモード」も搭載。

モードを切り替えると、ランダムでゴチゾウボイスが5種類、自動で発動します。

ダミーゴチゾウ：PLEには、劇中のBGMを収録。

印象的な音楽と共に、各種ボイスが楽しめます。

さらに本商品は別売りの「DX変身ベルトビターガヴ」とも連動が可能。

通常DX版のゴチゾウ同様に連動遊びが可能なほか、変身ベルトビターガヴから流れる音声に加えてゴチゾウからも効果音を発動させることが可能です。

■商品概要

・商品名 ：DXおしゃべりゴチゾウセット09

・セット内容：おしゃべりバキバキスティックゴチゾウ…1

おしゃべりマーブルブレイクッキーゴチゾウ…1

・商品サイズ：おしゃべりバキバキスティックゴチゾウ

…W約53mm×H約59mm×D約31mm(変形前)

おしゃべりマーブルブレイクッキーゴチゾウ

…W約44mm×H約60mm×D約29mm(変形前)

・商品名 ：DXおしゃべりゴチゾウセット10

・セット内容：おしゃべりダミーゴチゾウ：PLE…1

おしゃべりダミーゴチゾウ：OPE…1

・商品サイズ：おしゃべりダミーゴチゾウ：PLE

…W約44mm×H約62mm×D約28mm(変形前)

おしゃべりダミーゴチゾウ：OPE

…W約53mm×H約59mm×D約31mm(変形前)

＜共通項目＞

・価格 ：3,630円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：3才以上

・生産エリア：中国

・電池 ：LR44×4 ※セットされている電池はテスト用です

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年9月5日(金)16時〜2025年10月13日(月)23時予定

・商品お届け：2026年2月予定

・発売元 ：バンダイ

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジープ、酸賀、ニエルブの ボイスを搭載！プレミアムバンダ「DXおしゃべりゴチゾウセット09」「DXおしゃべりゴチゾウセット10」 appeared first on Dtimes.