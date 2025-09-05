Northern19が11月16日、新潟GOLDEN PIGS RED STAGEにて自身主催ライブイベント＜TOKI ROCK NIIGATA 2025＞を開催する。同イベントのゲストにKUZIRAとHOTSQUALLの出演が決定した。

次世代メロディックパンクを担うKUZIRAは、2022年および2023年にNorthern19とツーマンライブを開催。一方のHOTSQUALLは昨年も＜TOKI ROCK＞に出演するなどNorthern19と共に長年シーンを支えてきた。Northern19が深い信頼を寄せる2組との特別なステージであり、世代を超えたメロディックパンクの今とこれからがぶつかる一夜になるとのことだ。チケットの一般発売は9月6日10:00より。