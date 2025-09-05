ケツメイシコラボ！アディダス
ケツメイシとアディダスのコラボレーションアイテムの受注受付を2025年9月5日(金)〜9月22日(月)、CLUBケツメイシ会員様限定で開始します。
アディダス
＜受注期間＞
2025年9月5日(金)12:00〜9月22日(月)23:59
＜アイテムラインナップ＞
▼アディダス スリーストライプス トラックスーツ for ケツメイシ
販売価格：24,000円(税込)
サイズ ：2XS／XS／S／M／L／XL／2XL／3XL／4XL／5XL
素材 ：リサイクルポリエステル100％
ケツメイシとアディダスのコラボレーションアイテムの受注受付を2025年9月5日(金)〜9月22日(月)、CLUBケツメイシ会員様限定で開始。
スポーツでもカジュアルシーンでも着用できるルーズシルエットのセットアップジャージです。
ソフトで滑らかな肌触りのトリコット素材は、どんなシーンでも快適な着心地が続きます。
パンツの裾にはドローコードがついているのでお好みのフィット感に調節が可能です。
ketsumeishi_adidas_4
▼アディダス ルーズフィット スリーストライプス Tシャツ for ケツメイシ
販売価格：6,900円(税込)
サイズ ：2XS／XS／S／M／L／XL／2XL／3XL／4XL／5XL
素材 ：綿100％
アディダスのスリーストライプスが特徴的なルーズシルエットTシャツです。
フロントにはktmロゴをあしらい、バックにはケツメイシを象徴するヤシの木のデザインを施しました。
リラックス感のあるこのルーズフィットTシャツを身に纏えば、すぐにチルモードに切り替わります。
友だちとぶらぶらするときも、家でくつろぐときも、快適な着心地を楽しめます。
袖のスリーストライプスが、クラシックな雰囲気を添えています。
ketsumeishi_adidas_5
ketsumeishi_adidas_6
▼アディダス サンダル LIGHTSHIFT SLIDE U for ケツメイシ / BLACK
販売価格：6,800円(税込)
サイズ ：22.5cm／23.5cm／24.5cm／25.5cm／26.5cm／27.5cm／
28.5cm／29.5cm／30.5cm／31.5cm
素材 ：甲材(アッパー)合成樹脂・底材(ソール)合成底
プールやレジャー、ちょっとしたお出かけにぴったりの、速乾性に優れたスリッポンサンダルです。
ketsumeishi_adidas_7
◇プールに行くときや、家でくつろぐ日にぴったりの、アディダスのカジュアルなサンダル。
足を包むソフトで快適なライニングと、スムーズな足取りを促すフレックスグルーブ(屈曲溝)が入ったアウトソールを組み合わせたサンダルです。
速乾性に優れた合成アッパーを備えているから、プールから公園へ移動したり、そのまま他の場所へも履いて行くことができます。
レギュラーフィット
スリッポン構造
合成アッパー
速乾性
合成ライニング
足裏に沿う成型フットベッド
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ケツメイシコラボ！アディダス appeared first on Dtimes.