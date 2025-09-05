藤川千愛が、9月10日にデジタルシングル「誰も言ってくれないから」をリリースすることを発表した。

藤川千愛が「君は君のままでいい」と歌いかける本作は、辛いときにそっと寄り添ってくれるような、静かな強さと優しさに満ちた楽曲。既にライブでもたびたび披露されリリースが待ち望まれていた、藤川千愛らしさが凝縮された一曲となっているという。

◾️藤川千愛 コメント

この曲は、“自分で自分を励ますための歌”です。どれだけ頑張っていても、『大丈夫？』『よくやってるよ』って言葉をもらえないことってありますよね。そういう時ほど小さなひと言が欲しかったり、実はしんどかったりする。私自身もそうでした。だからこそ、この曲では “誰も言ってくれないなら、自分で自分に言ってあげよう” という想いを込めています。泣いてもいいし、逃げてもいい。うまく笑えなくても、今日をちゃんと生き抜いたこと自体がすごいことなんだって。もしこの曲を聴いてくれた人が落ち込んでいたり、孤独を感じていたら――少しでもその心を軽くできたら嬉しいです。そして最後には“君が君に言ってあげてほしい”と歌っています。自分を責めるんじゃなく、自分に優しくできるきっかけになってくれたらいいなと思っています。

▲ジャケット写真

なお藤川は、10月4日に台湾での初の公演となるワンマンライブを開催。チケットは既にソールドアウトを記録している。

■デジタルシングル「誰も言ってくれないから」 2025年9月10日（水）リリース

サブスク事前予約リンク：https://ChiaiFujikawa.lnk.to/daremo

◾️ライブ・イベント出演情報 2025年10月4日（土）SOLD OUT

＜FUJIKAWA CHIAI LIVE TOUR 2025 in TAIPEI（台湾）＞

会場：台湾・CLAPPER STUDIO

https://reurl.cc/4L0bEX 2025年10月26日（日）

＜斑尾アニフェス 2025＞

会場：斑尾高原スキー場 ＆ 斑尾高原ホテル

https://anifes-madarao.com/