山武市で過ごす子どもたちと楽しいイベント！アンフィニ『こどもフェスタinさんむ

アンフィニは、“山武市で過ごす子どもたちと楽しいイベントを実施したい”という想いから、千葉県山武市および隣接市の乳幼児・小学生及びその保護者を対象に、親子で参加できる『こどもフェスタinさんむ』を2025年9月23日に開催します。

アンフィニ『こどもフェスタinさんむ』

・開催日 ：2025年9月23日(火・祝)

・時間 ：10:30〜14:30

・会場 ：山武市農村環境改善センター(松尾ふれあい館)

山武市松尾学童クラブ

・所在地 ：千葉県山武市松尾町松尾40-2

・アクセス：JR総武本線 松尾駅から徒歩で5分

・駐車場 ：あり

・参加費 ：無料

・出店 ：＜フードコーナー＞

かき氷、ポップコーン など

＜キッチンカー＞

たこ焼き、ホットドッグ、クロワッサンたい焼き など(※)

＜体験＞

センサリーボトル、スライム作り体験 など

＜遊び＞

キックターゲット、ストラックアウト、ボウリング など

※キッチンカーブースは有料となります。

保育士や放課後児童クラブ支援員や保護者の皆様、そして子どもたちがこのイベントを通して一体となり、地域交流を深めていくことも事業運営の大きな役割と認識しています。

●こどもフェスタinさんむ開催にあたって

地域で家族そろって参加できるイベントが少なくなってきている中、子どもたちの健やかな成長や、地域の方々とのつながりを育む場づくりがますます大切になっています。

「こどもフェスタinさんむ」は、子育て中の家庭をはじめ、地域のさまざまな世代が気軽に集まり、交流とふれあいを楽しめるイベントとして企画しました。

地域の子育て家庭をはじめ、いろいろな世代の方が一緒に楽しめて、笑顔あふれる一日をみんなで過ごせたらと思っています。

実施するイベント詳細は以下の通りです。

