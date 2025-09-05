【無印良品の新作】が大人にドンピシャ！ 機能性もバッチリ♡「優秀ボトムス」

着まわしが利いて、きちんと感も備えつつ機能性も優秀なボトムスを持っていると、重宝するはず。今回紹介する【無印良品】新作のテーパードパンツとナロースカートは、大人コーデに取り入れやすい上品さと、お手入れがラクになる機能性が魅力です。スタッフさんのおしゃれな着こなしも参考にしてみて。

シワが目立ちにくく乾きやすい！ 新作テーパードパンツ

【無印良品】「乾きやすい ブロードワイドテーパードパンツ」 \4,990（税込）

ゆったりしたシルエットなのに、足首に向かって細くなるテーパードラインですっきり見えが狙える優秀パンツ。「洗濯後シワが目立ちにくく、乾きやすい綿混素材」（公式サイトより）なので、お手入れがラクにできそう。日々忙しい大人女性にもおすすめです。シャツを合わせればきれいめに、Tシャツでラフにとさまざまな着まわしが可能です。

洗濯機で洗えるのが嬉しい！ 優秀スカート

【無印良品】「洗えるミラノリブ編みスカート」 \4,990（税込）

シンプルデザインで大人コーデに取り入れやすい、リブ編みのロング丈ナロースカート。「チクチクしにくいやわらかい肌ざわりが特長」（公式サイトより）なうえ、洗濯機で洗える手軽さが優秀ポイントです。シンプルなトップスを合わせるだけで、抜け感のある大人カジュアルに仕上がりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

