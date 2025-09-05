LE SSERAFIMサクラ、美脚際立つNY満喫ショット 全米オープン観戦「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/09/05】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーデの姿を公開した。
【写真】LE SSERAFIMサクラ、ミニスカから美脚披露
サクラは、アメリカ・ニューヨークで行われている全米オープンテニスを観戦した様子。水色のシャツとミニスカートを組み合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚」「可愛すぎる」「コーデ素敵」「似合ってる」「綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LE SSERAFIMサクラ、ミニスカから美脚披露
◆サクラ、ミニスカコーデで美しい脚披露
サクラは、アメリカ・ニューヨークで行われている全米オープンテニスを観戦した様子。水色のシャツとミニスカートを組み合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚」「可愛すぎる」「コーデ素敵」「似合ってる」「綺麗」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】