¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿´ë²è¤Î¡ÈÆ±Áë²ñ¡É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©¤Ï¡Ö¡Ø¥¡¥É¥¥¥©¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¥©¥©²£ÃÇÉô¥¥¥¥¡¼¡ª¡Ù¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢16»þ´Ö37Ê¬¤«¤±¤Æ±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤Ã¤¿6¿Í¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥´¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é26Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áë²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢90Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉô¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ·ë½¸¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥ê¥Ê¥ê·ÝÇ½¿Í¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹Éô¡×¤ä¡¢¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡Ù¤À¤¬¡¢¡Ö¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉô¡×¤â¿Íµ¤´ë²è¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò²Í¤±¤ë¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¤ò±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢¥¦¥ÉÎëÌÚ¡¢¤è¤ð¤³¤Î2¿Í¤ä¡¢Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¡ÊÅö»þÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤é¤Ç·±Îý¤ËÎå¤àÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ìó17»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³¤¶®²£ÃÇ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë¤ÏÆâÂ¼¡¢Æ£°æ¥¢¥Ê¡¢¤è¤ð¤³¤«¤éßÀ¸ýÍ¥¡¢¤½¤·¤Æµ´¶µ´±¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤¿¡Èµ´¶µ´±¡ÉËÙÉô·½Î¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÀé½©¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢±ÇÁü¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£Àé½©¤Ï¡Öº£Ç¯¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢ÍèÇ¯¤â¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Þ¤¿½¸¤Þ¤í¤¦¤Í¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Åö»þ¤ÎÉô¤ÎÆüµ¡¢´ó¤»½ñ¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¤Î³¤¿Þ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤ÌÌ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËè½µ¥¦¥ê¥Ê¥ê¡¢Åö»þÍÄÃÕ±à»ù¤Î»ÐËå¤È´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉô¡Ù¤È¤¹¤°Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¦¥ê¥Ê¥êÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÀé½©¤Á¤ã¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ô½½Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥¦¥ê¥Ê¥ê¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àé½©¡Ê¤Á¤¢¤¡Ë
10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¥¦¥´¥¦¥´¥ë¡¼¥¬¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¿¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤È¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿1995Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥¦¥ê¥¦¥ê!¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ê¥Ê¥ê!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Î´ë²è¤Ç²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×¤ò·ëÀ®¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀé½©¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@chiaki77777¡Ë
