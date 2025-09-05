豚肉や月見卵も！らあめん花月嵐『豚スタミナ月見ラーメン』

「らあめん花月嵐」は2025年9月3日(水)より、『豚スタミナ月見ラーメン』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始しました。

らあめん花月嵐『豚スタミナ月見ラーメン』

販売価格：1,080円(税込)

■クセになるスタミナ醤油味！豚スタミナ月見ラーメン登場！！

花月嵐、9月の期間限定ラーメンは牛出汁・たまり醤油・魚介出汁を合わせたスタミナ醤油スープに、豚肉や月見卵などがのったスタミナ満点のラーメンで、その名も『豚スタミナ月見ラーメン』。

残暑と呼べぬ猛暑にパワー全開になっていただけるよう、花月嵐開発チームが精魂を込めて創り上げた一杯です。

【麺】ガッツリすすってパワー全開！

スープをしっかり持ち上げる「特製中太麺」を採用しています。

【スープ】夏の疲れにパワーチャージ！スタミナ醤油味

牛出汁×たまり醤油×魚介出汁が織ります、旨味×パンチのWインパクト！

【具】ジューシーな豚肉＆シャキシャキ野菜の鉄板コラボ！

豚肉・もやし・ニラ・玉ねぎの食感と旨味の連続アタックが止まらないです。

さらに同時発売の「肉まみれ」は、豚肉がなんと2倍でライスとの相性も抜群です。

【月見】自由に楽しめる！自分流月見アレンジ！

今回の月見は、別皿提供ですのでアレンジはあなた次第です。

