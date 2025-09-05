メ～テレ（名古屋テレビ）

シンガポールで開幕した将棋の王座戦五番勝負の第1局は3連覇を目指す藤井聡太七冠が勝利しました。一夜明けた5日は…。

藤井七冠に伊藤匠叡王が挑戦する同学年対決となった今期の王座戦五番勝負。

第1局はシンガポールのセントーサ島にあるホテルで行われました。

対局は伊藤叡王の終盤の攻撃をしのいだ藤井七冠が66手で勝利しました。

「本局は非常に激しい展開になって、一手一手が非常に難しい将棋だったと思う。第2局が再来週にあるので次の対局に向けてしっかりと準備していきたい」（藤井七冠）

一夜あけた5日は…。

対局者2人は、そろって現地の日本人学校を訪問し児童約800人に特別授業を行いました。

授業ではこんな質問も。

「給食でテンションが上がる食べ物は何ですか？」（児童）

「ソフトめんがでてくる日が自分にとって一番の当たりで、その日はテンションが上がりました」（藤井七冠）

世界のボードゲームを展示する博物館も訪問。対局で使った将棋道具を貸し出しました。

3連覇に向けて白星発進の藤井七冠。王座戦の第2局は18日に神戸市で行われます。