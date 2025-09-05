◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日―巨人（５日・バンテリンドーム）

巨人は山崎伊織投手が自己最多の１１勝目を目指して先発。４回まで走者を一人も出さないパーフェクト投球をみせていたが、５回にボスラー外野手に一発を浴び、１点を先制された。打線は中日の先発・柳裕也投手に５回２安打無得点得点に抑えられている。

山崎は初回、岡林勇希外野手、福永裕基内野手、上林誠知外野手をいずれもフォークボールで３者連続空振り三振。２回も細川成也外野手を空振り三振に打ち取り、４者連続三振の立ち上がり。ボスラー外野手、山本泰寛内野手は連続で遊ゴロに仕留めた。

打線は４回、２番に入るキャベッジ外野手が先頭でチーム初ヒットとなる右前打で出塁。泉口友汰内野手の二ゴロで二塁に進んだが、後続が倒れ無得点。

５回は２死から８番の吉川尚輝内野手が中前打を放ったが山崎は中飛に終わった。

山崎は３、４回も３者凡退に抑え、４イニングをパーフェクト投球。しかし、５回に一発で先取点を奪われた。１死からボスラー外野手に打った瞬間にわかる右翼スタンドへの１２号ソロ本塁打。初めて許したヒットで１点を失った。