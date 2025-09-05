牧之原市の認定こども園で3歳の女の子が通園バスに置き去りにされ、熱中症で亡くなった事件から5日で3年です。遺族が悲痛な胸の内を明かしました。



5日朝、雨が降る中、牧之原市の川崎幼稚園には献花に訪れる人の姿が…。



（献花に来た人）

「絶対9月5日は千奈ちゃんの命日で、自分にも同じぐらいの孫がいるので、千奈ちゃんの前で手を合わせました。事件を風化させてはならない。」



幼稚園の制服姿で笑顔でピースをするのは、河本千奈ちゃん、当時3歳。3年前のきょう、最高気温が30度を超える中、川崎幼稚園の送迎バスに約5時間にわたり置き去りにされ、千奈ちゃんは重度の熱中症で亡くなりました。





（千奈ちゃんの父親）「助けてあげられなくてごめんなさい。事件当日も気づいてあげられなくてごめんなさい。親として、いまも自分の行動が正しいのかわからないですが、無念を晴らして千奈に報告できればなと」この事件をめぐっては2024年7月、業務上過失致死の罪に問われた元園長に禁錮1年4か月の実刑、元クラス担任に禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決が確定しています。亡くなる3か月前、千奈ちゃんがミルクをあげていた妹は、千奈ちゃんと同じ3歳になったといいます。（遺族コメント）「次女が千奈と同じ3歳を迎えました。その姿に、かつての千奈の面影や声が重なり、日々の中に喜びとともに、言葉にならない切なさが満ちていきます。」千奈ちゃんの両親は3日、現在の心情を綴ったコメントを発表しました。（遺族コメント）「私たちは当時、家を建て、新たな生活を家族で積み重ねている最中でした。その家には千奈との日々、笑顔、声。そして多くの希望が詰まっていました。しかし事件のあと、私たちはその家を手放し、牧之原市を離れるという決断をいたしました。その理由はひとつではありません。あまりにも深い悲しみと向き合うことの苦しさに加え、加害者たちとの生活圏が重なる環境に身を置き続けることが、精神的にどうしても耐えられなかったからです。日々の暮らしの中で、その存在を意識せざるを得ないことは、心の回復を妨げるものでした。」事件後に自宅があった牧之原市から転居したこと、そして、今の思いを明かしてくれました。（遺族コメント）「月日が流れても、私たちが向き合っている現実は何一つ終わっていません。むしろ日常に戻っていくほどに、千奈がいないという事実の重さが際立ち、心の痛みは静かに深く沈み込んでいくのを感じます。たとえ、表面的には落ち着いた暮らしをしているように見えても、それは痛みが癒えたとことを意味するわけではありません。それでも私たちは歩みを止めることなく、生きていかなくてはなりません。状況は静かに、しかし、確実に前へと動いております。」事件を受け国は、幼稚園などの送迎バスに園児らの置き去りを防ぐ安全装置の設置を義務化しました。静岡聖光幼稚園では1台のバスで毎日園児らを送迎しています。到着してエンジンを切ると、「再度ブレーキをかけ、車内点検をしてください。」とアラームが鳴る安全装置。バスに残った子どもがいないか確認を促す仕組みとなっています。（幼稚園の職員）「帰りにバスに乗らない子とか、乗った子はレ点をする。帰りは名前を乗った時に呼んで必ずチェックします。」この園では他にも、運転手が掃除する際にも再度確認します。さらに、教室でも（幼稚園の職員）「出欠の確認をしていて、誰がいるかを確認しています。」こうした確認を徹底するなど、、毎日3重のチェックをしています。その体制を幼稚園などの安全管理に詳しい専門家に見てもらうと。（常葉大学 木宮敬信 教授）「非常に丁寧にチェック体制を整えているという風に思います。少なくとも、置き去りってことを考えれば、これだけの体制を整えれば、まず起こらないと思う。」通園バスをめぐってはそれぞれの施設で、二重三重のチェックが行われていますが、これから先、心配することもでてくるといいます。（常葉大学 木宮敬信 教授）「例えばバスが乗り降りにどれくらい道に車を止められるか、どうしても街中ですと長い時間止めることができないので、たくさんの子供が乗ったり降りたりすると、丁寧に確認をする時間がないという園があるのもたしかです。したがってその園のバスであったり、子供の数であったり立地であったり、こういったものに合わせたやり方っていうのも考えていかなければいけないと思います。」多くの園児が乗る大型のバスや、車通りが多い道路では、特に注意が必要だと話します。（常葉大学 木宮敬信 教授）「どうしても忙しいとか、時間がないとか、こういうことがヒューマンエラーのもとですから、どうしてもバスの乗り降りに関しても余裕がなくなれば、つい名簿の確認をスキップして、後でやろうとか、乗ってから最後にまとめてやろうとか、そういうような考えがでてくることも当然あると思います。」そうならないために取り組むべきことは。（常葉大学 木宮敬信 教授）「日頃からの子どもに対する意識。こういったものを常にあげていくと。運転手と同乗者だけの問題ではなくて、園全体の雰囲気作りが必要になると思います。」事件を風化させず子どもと接する職員が高い安全意識を持ち続けることが求められています