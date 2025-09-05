幅広い「ビューティ」「ウエルネス」ビジネスの展示！Diet ＆ Beauty Fair 2025

コスメハートは、韓国を代表する化粧品メーカー25社が一堂に集結する「2025グローバルショールーム」として、2025年9月16日(火)〜18日(木)に東京ビッグサイトで開催される「Diet & Beauty Fair 2025」に出展(西ホール、C-048)。

Diet ＆ Beauty Fair 2025

日程：2025年9月16日(火)〜18日(木)10:00〜17:00

場所：東京ビッグサイト西ホール

東京都江東区有明3丁目11-1

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

コスメハートは、韓国を代表する化粧品メーカー25社が一堂に集結する「2025グローバルショールーム」として、2025年9月16日(火)〜18日(木)に東京ビッグサイトで開催される「Diet & Beauty Fair 2025」に出展します(西ホール、C-048)。

最新の美容トレンドや革新的な製品を直接見ることができます。

また、2025年9月14日(日)〜9月21日(日)の期間、渋谷にて「ASNO」と「韓国ビューティブランド」のポップアップショップをオープンします。

■美容・健康ビジネスのここにしかない“出会い”と“発見”を体感する3日間！！

2025年で24回目を迎える 「Diet & Beauty Fair 2025」は、その時々の美と健康のトレンド商材が展示され、質の高い商談を求める美容・健康業界の施設オーナーやバイヤーが来場し、長年根強いファンに支持されています。

見た目の美やエイジングケアを追求するエステティックサロンや美容クリニックなどのプロフェッショナル向け、サプリメントや美容・健康食品といったインナービューティに各種雑貨などセルフケアに活用するホームユース製品まで、幅広い「ビューティ」「ウエルネス」ビジネスの展示と、カンファレンスやセミナー、イベントでは、めまぐるしく進化する美容・健康市場における最新情報やトレンドを発信します。

入場：無料

■2025年グローバルショールーム渋谷センター街 ポップアップショップのお知らせ

渋谷センター街の好立地に位置し、1日約11,000名が行き交う視認性抜群の路面スペースで、2025年9月14日(日)〜9月21日(日)の期間、「ASNO」と「韓国ビューティブランド」が同時にPOPUPを開催します。

ポップアップショップ会場

日程：2025年9月14日(日)〜21日(日)11時〜20時

場所：渋谷センター街、渋谷駅 A3出口から1分距離

東京都渋谷区宇田川町26-11-1F

【ASNO(エイスノ)とは】

シートマスク イメージ

＜ブランド名ASNOの由来＞

[A]nimals in [S]outh & [N]orth P[o]le

(南・北極に居る動物たちを保護する、という意味)

エイスノは韓国で生まれ、世界12カ国* に輸出するグローバルなコスメブランドです。

自然から得た純粋な原料で化粧品を作り、地球環境を守り、生き物の多様性を保護します。

全商品EVE VEGAN認証取得の低刺激でお肌と地球に優しいスキンケアを作っています。

*予定も含む

私たちは、母なる大地から恩恵を受けて、日々の生活を営んでいます。

「健康であること」

「健やかな肌を維持すること」

その根幹には、自然界からもたらされる豊かな恵みが存在します。

ところが近年の環境破壊や、気候変動により、私たちの生命の源である自然界に、異変が生じています。

ベルーガ

白熊とペンギン

氷山

本来汚染とは無縁であるはずの、南極や北極ですらも、希少な生物たちの生育環境が奪われているほどです。

都市部で生活する私たちも、大気汚染や温暖化による猛暑を経験し、肌や体調に揺らぎを覚える人も、少なくありません。

現代人が抱えやすい不安定な肌を見つめ、豊かな大自然に敬意を表して誕生したブランドです。

原料から製品パッケージに至るまで持続可能な素材にこだわり、厳格なイブ・ヴィーガン認証及び、オーガニック認証を取得。

不安定な肌を豊かなうるおいで健やかに整え、環境に配慮することで、生物の多様性保護を目指す、韓国発ヴィーガンのクリーンビューティブランドです。

EVE VEGAN ロゴ

