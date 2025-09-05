浮気とは違う！ カップルの合意で成り立つオープン・リレーションシップ／花村ちゃん、セフレがいる結婚ってアリですか? 2㉑
『花村ちゃん、セフレがいる結婚ってアリですか? 2』（まさぺこ/KADOKAWA）第21回【全21回】
【漫画】『花村ちゃん、セフレがいる結婚ってアリですか?』を第1回から読む
ルール絶対主義の花村かおり・28歳は、大学院を卒業して入社3カ月目を迎えたある日、会社の部長と先輩がラブホテルから出てくるところを目撃。ふたりは既婚者だったため、花村は自分のルールに則り“不倫は絶対に許せない！”と息巻いていたが、後日、部長と先輩からふたりの関係は「夫婦公認セフレ」（オープン・リレーションシップ）だと告白される。夫婦の合意があればセフレがいてもいいのか…理解が追い付かない花村。しかし、セフレ関係にあるふたりの考え方を知っていくうちに、その価値観に興味がわき始めて――。「オープン・リレーションシップ」「セカンドパートナー」問題に真正面から切り込む真面目系恋愛コメディ『花村ちゃん、セフレがいる結婚ってアリですか？』。1巻のエピソードに加え、7/23に発売になった最新2巻からもエピソードを厳選してお届けします！
