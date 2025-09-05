キャシードール、とろけだす透け感×血色「Cathy Doll ハートフル カラーリップマスク」が登場
Cathy Doll（キャシードール）が、「Cathy Doll ハートフル カラーリップマスク」を2025年9月17日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売を開始。2025年9月中旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始となる。
■透け感＆血色
うるツヤ叶えるリップマスク「Cathy Doll ハートフル カラーリップマスク」が発売。とろけるようになめらかなタッチで、ふっくらぷるんとした唇を叶えるリップマスク。
内側からにじむような血色感とみずみずしいツヤで、透明感あふれる仕上がりに。日中のリップケアやナイトケア、色つきリップとして、24時間いつでも使用可能。
■商品情報
株式会社日本機能性コスメ研究所
Cathy Doll ハートフル カラーリップマスク1,430円（税込）
01 Lychee Soda（Pink Shade）02 Sugar Plum（Violet Shade）04 Red Envy（Orange Shade）07 Sweet Jujube（Brown Shade）08 Dried Strawberry（Red Shade）