お風呂に入りたいわんこの突然の変わりっぷりが面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万4000回再生を突破し、「凶暴で草」「アニメみたいｗ」「パンチが強いw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：入浴中にドアの前にきた犬→『かわいいな』と思っていたら、次の瞬間…パワー系すぎる『まさかの行動』】

お風呂の扉を可愛くペロペロ

TikTokアカウント「bichon_1026」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬の『おもち』くんのある一幕です。おもちくんは、ふわふわな毛並みが可愛いビションフリーゼの男の子。この日は、投稿主さんがお風呂から出てくるのを、今か今かと待ちわびていたといいます。

半透明の扉をペロペロ舐めて待ちわびるおもちくん。その控えめな甘え方に、投稿主さんもメロメロになっていたとか。しかし、おもちくんが扉に前足をかけてから、雲行きが怪しくなってしまったといいます。

突然の変貌に思わず爆笑！！

扉に前足をかけたおもちくんは、そのまま勢いをつけて扉を開けたのだとか！その押し方は小型犬とは思えないほど強く、思わず驚いてしまうほど…！開いた扉の隙間から無言で圧をかけてくるおもちくんを見て、投稿主さんは一旦扉を閉めてしまいました。

しかし、おもちくんは諦めなかったといいます。閉められても閉められても、何度も扉を押して顔を出したのです。その攻防戦とクスクス笑う投稿主さんにイライラが募ったのか、最後は大きな口を開けて怒りを表明したそうです。

可愛い顔でパワー系のアピールをするおもちくん、そのギャップがたまらなく愛おしいですね♡

この投稿には「キレてて愛おしすぎる笑」「顔がムッとしててかわいいw」「目ガンギマリしてて好き」といったコメントが寄せられています。キレてしまうくらい、投稿主さんと早く遊びたかったのかもしれませんね！

ちょっぴり臆病な一面も♪

別の日の投稿では、おもちくんの意外な一面も紹介されました。それは、トコトコ歩きながらワンワン吠える犬のおもちゃを買ったときのこと。なにやら様子のおかしい小さな犬を見て、おもちくんは恐怖を感じたようです。

テーブルの下に隠れて、へっぴり腰で犬の様子を観察するおもちくん。少しずつ距離を縮めると、あまり吠えないおもちくんにしては珍しく、犬に向かって「ワン！」と吠えたのだとか。

情熱的なアピールも素敵だけれど、おもちゃにビビる姿もとっても可愛らしいおもちくんなのでした！

TikTokアカウント「bichon_1026」には、おもちくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bichon_1026」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。