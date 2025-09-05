女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It's Personal 〜きれいごとより、私ごと。〜」を発信するトリンプ・インターナショナル・ジャパンは、「FLORALE BY Triumph（フロラーレ バイ トリンプ）」のプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」から「ホールガーメントシリーズ」を9月3日に発売する。

「ホールガーメントシリーズ」は、島精機製作所の最先端技術が搭載され特別なニットマシンで編み上げられた、日本製のアイテム。平面的なパーツを縫い合わせる従来のニットとは異なり、立体的に編み上げられるため、無理な突っ張りがなく、体をゆったりと包み込む。縫いしろがないためシルエットがすっきりとし、ごわつき感が解消される。

また生地を裁断した後に残る端布がなく、原料のロスを削減することにもつながるため環境にもやさしいサステナブルなアイテムとなっている。



左から：「フレンチ袖トップ」「3分袖トップ」

「ホールガーメントシリーズ」の「フレンチ袖トップ」「3分袖トップ」は、シルク100％の糸で編み上げたインナー。上品な光沢とソフトな伸縮性があり、なめらかな肌ざわりとなっている。保湿性の高い繊維なので夏は涼しく、冬は暖かく快適に着用してもらえる。また東洋紡糸工業の特許技術でもあるMAYUCAの糸を使用しているのでシルクの上質さはそのままに、手洗いが可能となっている。



左から：「3分袖トップ」「10分袖トップ」

「3分袖トップ」「10分袖トップ」は、保温性と吸湿性の高いカシミヤ50％と、光沢がありなめらかな肌ざわりのシルク50％をかけあわせたカシミヤシルクを使用しているので、軽い着ごこちでやさしい肌ざわり。生地感のあるリブ編みで締め付けがなく、心地よくフィット。インナーとしてもアウターとしても着用してもらえる。

［小売価格］

フレンチ袖トップ：2万7500円

3分袖トップ：2万9700円

3分袖トップ：3万800円

10分袖トップ：3万3000円

（すべて税込）

［発売日］9月3日（水）

トリンプ・インターナショナル・ジャパン＝https://jp.triumph.com