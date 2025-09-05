森永製菓は、ロングセラーチョコレート「小枝」から、上品なぶどうの香りが広がる「小枝＜白ぶどう＞」「小枝＜白ぶどう＞ティータイムパック」を9月9日に発売する。また、「小枝＜ミルク＞」を通常品からチョコレート感をアップした秋冬限定品質の「コク深仕立て」で、9月上旬に順次発売する。

「小枝＜白ぶどう＞」は、香りの華やかさ・力強さが特長の白ブドウ「ナイヤガラ」の果皮パウダーを使用した、上品なぶどうの香りが楽しめる「小枝」。ワイン製造時に残るぶどう果皮を原料として活用し、ホワイトチョコレートに練りこんだ。季節感のある味わいが楽しめる商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく。



「小枝＜白ぶどう＞」

「小枝＜白ぶどう＞」は、ホワイトチョコレートに白ぶどう「ナイヤガラ」の果皮パウダーを練りこんだ。ワイン製造時に残るぶどう果皮を原料として活用している。上品なぶどうの香りが広がる味わいとなっている。パフ・ビスケットの2種類の具材を入れた、食感が楽しめるコンビネーションチョコだという。



「小枝＜ミルク＞」

「小枝＜ミルク＞」は、カカオ感のあるチョコレートと焙煎アーモンド、2種類のパフの絶妙な食感と味わいだとか。チョコレート感をアップした秋冬限定の「コク深仕立て」品質となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

小枝＜白ぶどう＞：9月9日（火）

小枝＜白ぶどう＞ティータイムパック：9月9日（火）

小枝＜ミルク＞：9月上旬

小枝＜ミルク＞ティータイムパック：9月上旬

