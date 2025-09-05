ゴルフ専門店ゴルフ5を全国に展開するアルペンは、9月12日にゴルフ5板橋双葉店をオープンする。

人気のキャロウェイ、テーラーメイド、ピンはもちろん、国内外25ブランドのゴルフクラブを取り扱っており、試打クラブは約1700本を揃えている。各ブランドの特性や最新モデルを直接試すことができ、選択肢がさらに広がる。充実した試打設備環境と経験豊富なクラブフィッターが、消費者一人ひとりに最適な一本を見つけ出す。





試打体験とブランドの多様性を兼ね備えた、ゴルファーを導くベストパートナーといえるお店となっている。

さらにメーカー特約認定を受けており、消費者一人ひとりに最適なカスタムフィッティングにも対応している。





ONOFF LABOSPEC HEADやLABOSPEC SHAFTを取り扱っている特別なショップとなっており、オノフの魅力を余すところなく体験できる特別な空間が広がっている。クラブからキャディバッグ、小物まで、豊富なラインアップを取り揃え、ゴルファーの人々に最高のショッピング体験を提供する。オノフの世界観をそのまま表現したこのラボショップで、あなたのゴルフスタイルをさらに充実させてみては。





購入前の試打や、知識豊富なクラブフィッターへの相談ができるという。さらに全国のゴルフ5店舗からの取り寄せにも対応しており、万が一合わなかった場合も、購入後10日以内であれば最大90％での買取保証があり、安心して選べる。





ゴルフ5独自の3方向カメラを備えた最新鋭データ計測器で、科学的・立体的に解析する「クラブフィッティング」も実施している。さらに、ウェッジ・パターフィッティングにも力を入れており、消費者の悩みを解決するクラブを探すフィッターが2名在籍している。





消費者がワクワクするような、買い物そのものを楽しめる売り場を目指し、店内の入口から奥まで、思わず足を止めたくなるような魅力的な空間を演出している。ブランドごとの個性が際立つレイアウトを重視し、それぞれの世界観を体感しながら、納得のいく商品選びができる環境を整えている。アディダス オリジナルス、ジョーダン、ナイキアパレルをはじめとする、全26ブランドのラインアップで、消費者一人ひとりのスタイルに寄り添う多彩なアイテムを用意している。





ゴルフシューズの最新トレンドを体感してもらえる売り場を実現している。ナイキの最新モデルをはじめ、アディダス、ニューバランスなど人気ブランドを豊富に取り揃え、専門知識を持ったスタッフが、消費者一人ひとりに最適な一足を提案する。また、バッグコーナーやゴルフボールの展示にも各ブランドの世界観を引き立てながら、商品の魅力が最大限に伝わるよう演出している。

［店舗概要］

店舗名：ゴルフ5板橋双葉店

所在地：東京都板橋区双葉町37番1号

オープン日：9月12日（金）

営業時間：10:00〜20:00

アルペン＝https://store.alpen-group.jp