2025年9月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
過去のことにこだわると運気ダウン。早めに気持ちの切り替えを！
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
気取ったり格好つけたりするのは控えて。自然体でいこう。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
家族でも甘えすぎはNG。家族だからこそ思いやりを持って。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気が合う人と出会える暗示。遊びの場面に注目してみて。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
どんなときも家族が味方になってくれるはず。金銭面のサポートもありそう。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
他人の都合に振り回されそう。はっきり「イヤ」と言うことも大切。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
運気は快調。でも有頂天になると周囲の反感を買うことに……。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
革製品が幸運のアイテム。革のベルトを身に着けてみては？
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気は安泰。リッチな人との出会いが華やいだ気分を運んできそう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
相談を持ちかけるチャンス日。冷静な話し方がポイントに。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
スリルと冒険を求めたい気分に。初めての場所に足を運んでみて。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友情を大切に。友達のありがたみを実感する出来事がありそう。
