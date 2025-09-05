来週13日(土)に開催予定の「佐渡島の金山」の朝鮮半島主出身者を含む労働者のための追悼式に、2年連続で韓国側が出席しないことが分かりました。



「佐渡島の金山」の世界遺産登録を巡っては、韓国側が同意の条件として戦時中、佐渡金山で働いていた朝鮮半島出身者の追悼行事を佐渡市で毎年開くことなどを求めていました。2024年は日本と韓国の間で追悼式の調整が進められましたが、韓国側が直前に不参加を表明し波紋が広がりました。



佐渡市の渡辺竜五市長は5日の会見で、追悼式について聞かれるとー



■佐渡市 渡辺竜五市長

「開催意義は、ステートメント(声明)でしっかり行うと日本政府が約束したもの。国・県・市が一体となって取り組んでいく。」



花角知事は3日の会見で、「追悼式は円満にやりたい」と韓国側の出席に期待感を示していました。