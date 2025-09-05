これからの気象情報です。

6日(土)は貴重な晴れ間となりそうです。



◆9月6日(土)の天気

・上越地方

朝のうちは雲が広がり、弱い雨が降るところもあるでしょう。

ただ、午後は天気が回復する見込みです。最高気温は30℃前後の予想です。



・中越地方

5日(金)と一転して、晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は29～31℃の予想で、5日(金)より3℃くらい高くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中は雲が広がるところがありますが、午後は各地で日差しが強まるでしょう。

最低気温は22℃前後で朝はしのぎやすいものの、日中は各地で真夏日になりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

日中は高気圧に覆われて、青空が広がるでしょう。

最高気温は30℃前後の予想。ただ、乾いた風が吹くため、少し秋の気配を感じる陽気になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝の早い時間は雲が多く、一部で雨がぱらつく可能性があります。

一方、日中は日差しが照りつけて広く真夏日になるでしょう。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。波の高さは上越・下越・佐渡ではじめ1mの予想です。



◆熱中症情報

5日(金)よりも暑さが増して、厳重警戒レベルのところが多くなっています。こまめな水分補給など、万全の対策をなさってください。



◆週間予報

7日(日)は、午後は所々で雨が降り雨脚が強まるところもあるでしょう。

8日(月)は、午前を中心に大雨となるところがありそうです。

9日(火)以降も前線が停滞し、しばらく天気がぐずつくでしょう。



◆6日(土)の北信越の天気

長野県は明け方までにわか雨があり、また午前中は霧の出るところがあるでしょう。

そのほかの各地は、おおむね晴れる見込みです。



7日(日)以降は、雨の日が多くなりそうです。6日(土)の日差しを有効にお使いください。