『ポケモン』六英雄たち大暴走！リコたちバトル 第110話あらすじ＆場面カット
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第110話「牙を剥く六英雄」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
9月12日放送の第110話は、アメジオの父・クレイブに会いにエクシード社の施設にやってきたリコたち。しかし、待ち構えていたのはエクスプローラーズ！全て彼らが仕組んだ罠だった！？
エクスプローラーズによって、捕らわれていた六英雄ポケモンたちが暴走―。六英雄を鎮めるため、リコたちはバトルに挑むが―！？
現在の新章「メガボルテージ」編は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコとマスカーニャ、冒険を続けるロイとアチゲータ、成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
