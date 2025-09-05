「18歳差姉妹」杉浦太陽、長女・希空が第5子を抱く姿を公開「我が家の夢と希望」「ジェラピケ女子たち」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは9月5日、自身のInstagramを更新。長女の希空さんが、生まれたばかりの第5子を抱っこしている姿を公開しました。
【写真】第5子と見つめ合う希空
また杉浦さんは「我が家の夢と希望 夢空と希空 ジェラピケ女子たち」「#18歳差姉妹」などとつづりました。名前にも、すてきな思いが込められていることが分かります。
(文:多町野 望)
「ジェラピケ女子たち」杉浦さんは1枚の写真を投稿。希空さんが第5子を抱っこし、至近距離で見つめ合っています。希空さんの横顔の美しさが際立っており、第5子もとてもかわいらしいです。新しい家族の誕生に感動しているような表情が印象的です。
「2025年8月8日 第五子が誕生しました」8月9日に「ご報告 2025年8月8日 第五子が誕生しました」と報告していた杉浦さん。妻でタレントの辻希美さんが出産した時の写真をまとめた動画を載せています。「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」と、振り返りました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
