【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

　Perfect World Gamesは、Hotta Studioが開発する超現実アーバンオープンワールドRPG「NTE: Neverness to Everness」をゲーム展示会「東京ゲームショウ2025」に出展することを発表した。

　ブースでは多彩なブースイベントを開催し、「来場者特典」やイベントグッズの販売なども実施する。

　また、「NTE: Neverness to Everness」モバイル版の試遊も実施。これまでPC・PS5でしか体験できなかった「ヘテロシティ」のシティライフをモバイルでも体験できる。

(C)Hotta Studio, a Perfect World Company.