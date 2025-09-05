「NTE: Neverness to Everness」が東京ゲームショウ2025に出展。モバイル版試遊も日本国内初登場
【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）
Perfect World Gamesは、Hotta Studioが開発する超現実アーバンオープンワールドRPG「NTE: Neverness to Everness」をゲーム展示会「東京ゲームショウ2025」に出展することを発表した。
ブースでは多彩なブースイベントを開催し、「来場者特典」やイベントグッズの販売なども実施する。
また、「NTE: Neverness to Everness」モバイル版の試遊も実施。これまでPC・PS5でしか体験できなかった「ヘテロシティ」のシティライフをモバイルでも体験できる。
【ヘテロシティぶらり旅｜ #東京ゲームショウ2025 出展決定！】- NTE 公式 (@NTE_JP) September 5, 2025
会場：幕張メッセ国際展示場 HALL5-C02
会期：9月25日(木)~9月28日(日)
異象と人間が共存する大都市「ヘテロシティ」が、
今年も東京ゲームショウへやってくる！… pic.twitter.com/6dAhcimX6D
