2025年版_全国最低賃金マップ

写真拡大 (全2枚)

全国平均で66円増の1,121円。全都道府県で1,000円超え

全国の地方最低賃金審議会による答申が出揃いました。厚生労働省によると、地域別最低賃金の全国加重平均は時給1,121円で、昨年度（1,055円）から66円の引き上げとなり、1978年度に目安制度が始まって以降、最大となりました。

都道府県ごとの引き上げ額は63円から82円の範囲で、最も引き上げ幅が大きかったのは熊本県（＋82円）でした。これまで900円台だった県も1,000円台に引き上げられ、全都道府県で時給1,000円を超えることになります。都市部では、東京都が1,226円、神奈川県が1,225円、大阪府が1,177円となるなど、引き続き高水準を維持しています。最高額と最低額の比率は83.4％に改善され、都道府県間の格差も縮小傾向にあります。

答申された金額は、関係労使からの異議申出手続きを経たのち、2025年10月1日から2026年3月31日までの間に順次発効される予定です。

なお、最低賃金を下回る賃金で働いている場合は、まず事業者に申し出ましょう。改善されない場合は、職場を管轄する労働基準監督署へ相談するのも一つの方法です。

2025年度の全国最低賃金ランキング一覧

 

都道府県

最低賃金額

引き上げ額

1

東京都

1,226

63

2

神奈川県

1,225

63

3

大阪府

1,177

63

4

埼玉県

1,141

63

5

千葉県

1,140

64

5

愛知県

1,140

63

7

京都府

1,122

64

8

兵庫県

1,116

64

9

静岡県

1,097

63

10

三重県

1,087

64

11

広島県

1,085

65

12

滋賀県

1,080

63

13

北海道

1,075

65

14

茨城県

1,074

69

15

栃木県

1,068

64

16

岐阜県

1,065

64

17

群馬県

1,063

78

18

富山県

1,062

64

19

長野県

1,061

63

20

福岡県

1,057

65

21

石川県

1,054

70

22

福井県

1,053

69

23

山梨県

1,052

64

24

奈良県

1,051

65

25

新潟県

1,050

65

26

岡山県

1,047

65

27

徳島県

1,046

66

28

和歌山県

1,045

65

29

山口県

1,043

64

30

宮城県

1,038

65

31

香川県

1,036

66

32

大分県

1,035

81

33

熊本県

1,034

82

34

福島県

1,033

78

34

島根県

1,033

71

34

愛媛県

1,033

77

37

山形県

1,032

77

38

岩手県

1,031

79

38

秋田県

1,031

80

38

長崎県

1,031

78

41

鳥取県

1,030

73

41

佐賀県

1,030

74

43

青森県

1,029

76

44

鹿児島県

1,026

73

45

高知県

1,023

71

45

宮崎県

1,023

71

45

沖縄県

1,023

71

2029年までに「全国平均1,500円」を達成するには

石破政権は、2029年までに全国加重平均で最低賃金を時給1,500円とする方針を示しています。これは、2020年の全国平均（902円）と比較して約1.66倍の水準にあたります。

最低賃金の推移（2020～2025年）

以下は、2020年から2025年までの実績値です。近年は引き上げ幅が徐々に拡大し、2025年には初めて全国平均で1,100円を超えます。

年度

全国平均

前年比増加額

前年比上昇率

2020

902円

+1円

+0.11％

2021

930円

+28円

+3.1％

2022

961円

+31円

+3.3％

2023

1,004円

+43円

+4.5％

2024

1,055円

+51円

+5.0％

2025

1,121円

+66円

+6.3％

「時給1,500円」達成に向けたシミュレーション（2026～2029年）

以下は、2029年までに「時給1,500円」を実現するための推計値です。目標達成には、年平均7.6％程度の上昇率で毎年引き上げを続ける必要があります。

年度

全国平均

前年比増加額

前年比上昇率

2026

1,206円

+85円

+7.6％

2027

1,296円

+90円

+7.6％

2028

1,395円

+99円

+7.6％

2029

1,500円

+105円

+7.6％

過去の最低賃金MAP&ランキングはこちら

2024年度

＊2023年度

＊2022年度

＊2021年度

＊2020年度

参考

厚生労働省｜令和7年度地域別最低賃金答申状況

#最低賃金 #最低賃金ランキング