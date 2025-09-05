【2025年版】全国最低賃金一覧&全国ランキング
全国平均で66円増の1,121円。全都道府県で1,000円超え
全国の地方最低賃金審議会による答申が出揃いました。厚生労働省によると、地域別最低賃金の全国加重平均は時給1,121円で、昨年度（1,055円）から66円の引き上げとなり、1978年度に目安制度が始まって以降、最大となりました。
都道府県ごとの引き上げ額は63円から82円の範囲で、最も引き上げ幅が大きかったのは熊本県（＋82円）でした。これまで900円台だった県も1,000円台に引き上げられ、全都道府県で時給1,000円を超えることになります。都市部では、東京都が1,226円、神奈川県が1,225円、大阪府が1,177円となるなど、引き続き高水準を維持しています。最高額と最低額の比率は83.4％に改善され、都道府県間の格差も縮小傾向にあります。
答申された金額は、関係労使からの異議申出手続きを経たのち、2025年10月1日から2026年3月31日までの間に順次発効される予定です。
なお、最低賃金を下回る賃金で働いている場合は、まず事業者に申し出ましょう。改善されない場合は、職場を管轄する労働基準監督署へ相談するのも一つの方法です。
2025年度の全国最低賃金ランキング一覧
都道府県
最低賃金額
引き上げ額
1
東京都
1,226
63
2
神奈川県
1,225
63
3
大阪府
1,177
63
4
埼玉県
1,141
63
5
千葉県
1,140
64
5
愛知県
1,140
63
7
京都府
1,122
64
8
兵庫県
1,116
64
9
静岡県
1,097
63
10
三重県
1,087
64
11
広島県
1,085
65
12
滋賀県
1,080
63
13
北海道
1,075
65
14
茨城県
1,074
69
15
栃木県
1,068
64
16
岐阜県
1,065
64
17
群馬県
1,063
78
18
富山県
1,062
64
19
長野県
1,061
63
20
福岡県
1,057
65
21
石川県
1,054
70
22
福井県
1,053
69
23
山梨県
1,052
64
24
奈良県
1,051
65
25
新潟県
1,050
65
26
岡山県
1,047
65
27
徳島県
1,046
66
28
和歌山県
1,045
65
29
山口県
1,043
64
30
宮城県
1,038
65
31
香川県
1,036
66
32
大分県
1,035
81
33
熊本県
1,034
82
34
福島県
1,033
78
34
島根県
1,033
71
34
愛媛県
1,033
77
37
山形県
1,032
77
38
岩手県
1,031
79
38
秋田県
1,031
80
38
長崎県
1,031
78
41
鳥取県
1,030
73
41
佐賀県
1,030
74
43
青森県
1,029
76
44
鹿児島県
1,026
73
45
高知県
1,023
71
45
宮崎県
1,023
71
45
沖縄県
1,023
71
2029年までに「全国平均1,500円」を達成するには
石破政権は、2029年までに全国加重平均で最低賃金を時給1,500円とする方針を示しています。これは、2020年の全国平均（902円）と比較して約1.66倍の水準にあたります。最低賃金の推移（2020～2025年）
以下は、2020年から2025年までの実績値です。近年は引き上げ幅が徐々に拡大し、2025年には初めて全国平均で1,100円を超えます。
年度
全国平均
前年比増加額
前年比上昇率
2020
902円
+1円
+0.11％
2021
930円
+28円
+3.1％
2022
961円
+31円
+3.3％
2023
1,004円
+43円
+4.5％
2024
1,055円
+51円
+5.0％
2025
1,121円
+66円
+6.3％
以下は、2029年までに「時給1,500円」を実現するための推計値です。目標達成には、年平均7.6％程度の上昇率で毎年引き上げを続ける必要があります。
年度
全国平均
前年比増加額
前年比上昇率
2026
1,206円
+85円
+7.6％
2027
1,296円
+90円
+7.6％
2028
1,395円
+99円
+7.6％
2029
1,500円
+105円
+7.6％
