恒松祐里、ほっそり二の腕際立つ全身ピンクコーデ披露 USJ満喫ショットに「ピーチ姫みたい」「キュート」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】女優の恒松祐里が5日、自身のInstagramを更新。スーパー・ニンテンドー・ワールドを訪れた様子を公開した。
【写真】恒松祐里、ノースリーブ姿でほっそり二の腕際立つ
恒松は「Finally！！！I went to Super Nitendo World」とコメントし、スーパー・ニンテンドー・ワールドで全身ピンクで統一したノースリーブファッションに身を包んだ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ピンクが似合ってる」「ピーチ姫みたい」「スタイル抜群」「キュート」「素敵なコーデ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆恒松祐里、USJでピンクコーデ披露
