「THE LAST PIECE」で話題！ RUI（BMSG TRAINEE）が語る決意と、日頃のケア

現在配信中のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」に参加しているBMSGのTRAINEEのRUIさんが、3年半ぶりにanan本誌に登場。トレンドのNeoスモーキーアイメイクに挑戦し、さらに大人になった姿を披露して話題に。そこでananwebでは本誌とは別バージョンの写真を特別に大公開！ インタビューでは、体や肌のために最近気を付けていることから最近始めたひとり暮らしの話、オーディションの裏話まで、本誌には載せられなかった話をたっぷりお届けします。

https://youtu.be/GHxhxkSmYgQ

9月3日発売の『anan』本誌では「NEOスモーキーアイメイク」に挑戦したRUIさん。本誌の詳細はこちらをチェック！

スキンケアや食事に気を使うようになったら肌トラブルが減った

BE:FIRSTを生んだ「THE FIRST」のオーディションに参加していた時は若干13歳。あれから5年が経ち、大人の色気が増したRUIさん。普段メイクすることはないが、スキンケアは怠らないように日々気を付けているそう。

「数年前にニキビが気になり始めて、スキンケアを頑張ったら肌がキレイになったので、今も化粧水、乳液は忘れずに塗るようにしています。並行して食事管理もしています。お菓子が大好きなんですけど、できるだけオーガニック性のものを選んだり、野菜も食べるようにしたことで、肌トラブル少なくなりましたね。でもやり過ぎるとストレスが溜まっちゃうので、たまにチートデイを設けたりして、うまくやっています。

オーディションの合宿中は、環境の変化で肌が少し荒れましたが、パックを使ったら良くなりました。僕よりも美容意識が高いオーディションメンバーが多いので、みんなを見習って僕ももっと頑張らないといけないなぁと思い知らされました。外出する時は日焼け止めを塗るようにしているんですが、たまに忘れてしまい、今ちょっと日焼けしていますが（笑）。でもこれからはちゃんとするようにします！」

5年前に比べてオーラは圧倒的にパワーアップしているが、周りの雰囲気を一瞬で和ませる穏やかな口調と飾らない振る舞いは全く変わらない。そんなRUIさんは18歳になって、念願のひとり暮らしを始めたそう。

「インテリアとか、全部自分好みのテイストにできるのがうれしい。家事もしていて、今日初めてガチ自炊に挑戦したんです。メニューはチキン南蛮。タルタルソースも自分で作ったんですよ！

一番大変だったのは玉ねぎのみじん切り。ちゃんと猫の手にして切ったんだけど、難しかったなぁ。タイ料理が好きだから、今度はフォーを作ってみたいです。でも料理もそうだけど、掃除も洗濯も自分でやるようになって、母のありがたみを感じました。マジリスペクト！ 今度会ったら、母に『ありがとう』と伝えたいです」

初心を忘れずに成長を続けて、唯一無二のアーティストに

現在、2度目のオーディションに挑戦し、成長した姿を見せているRUIさん。デビューを目指して、切磋琢磨している最中だが、プレッシャーはないか聞いてみると…。

「プレッシャーは特にないですね。ただ『THE FIRST』の時は最年少でしたが、今の『THE LAST PIECE』ではお兄さん組で経験も豊富な方なので、周りを引っ張っていきたいという思いは強いです。もちろん僕自身ももっともっと成長していきたいので、表現力やパフォーマンス力を引き上げられるよう、日々挑んでいます。

前回のオーディションの時から大きく成長したことは、アーティストとしての心構えですかね。自分の可能性を広げるためにも、いろんなジャンルの音楽や芸術に関心を持ち、それを深めていくように心がけています。あとBMSGのTRAINEEとして良い環境で経験を積んだことで、自分自身を大事にすることの大切さも学びました。心構えは顔にあらわれるので、自己肯定感を高めることで自信を持ってパフォーマンスできるようになる。でも初心を忘れずに、何事にも謙虚に取り組んでいきたいと思っています」

高め合える仲間たちと共に、デビューを目指す

「THE LAST PIECE」のオーディションも佳境に入り、もうすぐデビューメンバーが決定する。今の心境を聞いてみると…。

「もちろんデビューしたい！ でも今、オーディションを通して多くのことを吸収している期間なので、この充実した1日1日を大切にしたいです。六次審査となるガチプロ審査では、BE:FIRSTと対決したんですが、いろんな刺激を受けました。

もちろんBE:FIRSTもすごかったですが、同じオーディションメンバーでBMSG TRAINEEのKANONもヤバかった。僕とKANONは別チームで、同じパートを歌ったんですが、悔しいぐらいKANONがうまくて、僕の中では負けたと感じました。KANONとはめちゃくちゃ仲良しで、今までライバル視することはなかったんですが、今回は心から嫉妬しましたね。でも良きライバルとして、お互い高め合うことができたんじゃないかな。

やっぱり自分を成長させてくれる仲間の存在は大きいので、ずっと刺激し合うことができる仲間たちと一緒にデビューしたいですね。僕の目標は、音楽と自分を一体化させられるような唯一無二のアーティストになること。いろんなステージに立って、多くの人たちの前で早くパフォーマンスをしたいです。ドームを観客で埋めたい気持ちはもちろんあるけれど、路上でやったり、フェスにも出演したいし、海外でもパフォーマンスしてみたい。でも今はまず目の前のことに全力で取り組みます。

『THE LAST PIECE』は、『THE FIRST』と同様に、決して忘れることのできない大きな出来事なので、今後のアーティスト人生に絶対活かすことができると思っています。だからこの期間に味わった気持ちだったり、一緒に夢を追いかけた仲間の存在を忘れずに、前を向いて成長を止めずに進んでいきたいです」

RUI

ルイ 2007年6月1日生まれ、東京都出身。「THE FIRST」のオーディションを経て、SKY-HIさん率いるBMSGのTRAINEEに。現在YouTubeで配信しているオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」に参加中。

Information

「THE LAST PIECE」

BE:FIRSTやMAZZELに続くSKY-HIプロデュース3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション「THE LAST PIECE」。BMSGのオフィシャルYouTubeチャンネルにて金曜20時に本編配信中 。さらに最新情報をTBS『THE TIME,』（朝5:20〜8:00）の毎週金曜日の番組内「THE LAST PIECE」コーナーで、公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』 を木曜24:59〜放送中。