Á´½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¡Ú½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡Û¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë♡
¤º¡¼¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ËRay¤Ë¹ßÎ×¡ªº£²ó¤Ï¡¢´ÄÆà¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÁ°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢RayÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿±Ç²è¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹♡
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·THE LAST NIGHT¡Ù ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
2022Ç¯¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²èNo.1¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤¬¡¢¿¿Ìë¤Ê¤«¤ÎÍ·±àÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£
Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¿¹ºêÌÀÆü¹áÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
ABOUT MOVIE
¿¿ÌëÃæ¤Î³Ø¹»¤ÇÀÖ¤¤¿Í¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈÌµ»´¤Ë»¦¤µ¤ì¡¢Á°Æü¤ÎÄ«¤Ë»þ´Ö¤¬Ìá¤ê¡¢¤Þ¤¿Ìë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¶²ÉÝ¤Î¥ë¡¼¥×¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¡£
³Ø¹»¤Ç¤Î¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÌÀÆü¹á¤Î»Ñ¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éËÜºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤ÎÌÀÆü¹á¤Ï¥«¥é¥À¤òÃµ¤¹Â¦¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥«¥é¥À¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ºî¤È¤Ï°ã¤¦ÂçÊÑ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ò¤¹¤ë°ËÀª¹â¹¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤È¹â¹»À¸5¿Í¤¬Í·±àÃÏ¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äCG ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤â¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤·¡¢Î¨Ä¾¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡ª¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÝ¤µ¤ä²»¶Á¡¢±ÇÁüÈþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î»ý¤Ä¤¹¤´¤ß¤âÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±é¤¸¤ëÌÀÆü¹á¤Ï¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤Î17ºÍ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Ò¤È¤êÉÔµ¤Ì£¤Ê°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÆâÌÌÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÌÀÆü¹á¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊªÀÅ¤«¤ÇÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤À³Ê¡£¼«Ê¬¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ºî¤Ç¤Îà¥«¥é¥ÀÃµ¤·á¤ò·Ð¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÌÀÆü¹á¤¬º£²ó¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï°¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÀÆü¹á¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»à¤Î¥ë¡¼¥×¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌÀÆü¹á¤¬Ê³Æ®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¹¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤âÂç¤¤¤¤Ï¤º¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢»£±Æ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¶¿ÆØ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¹â¹¤ÈÌÀÆü¹á¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀÆü¹á¤È¹â¹¤Î¶¯¤¯¿®¤¸¤¢¤¦´Ø·¸À¤¬ÉÁ¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ÄÆà¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»£±ÆÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥¤¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ä«¤«¤é¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¿Åù¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÂÇµ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
±¢Ýµ¤È¤·¤¿°Å¤¤¶õµ¤´¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÂçÊÑ¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°ºî¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡É´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÃÏ¸µ¡¦ Ê¡²¬¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÌ¶å½£¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡Ä¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢Ê¡²¬¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²Ä°¦¤¤¤â¤Î¹¥¤¤ÊRayÆÉ¼Ô¤È¡¢°µÅÝÅª¶²ÉÝ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£¤È¤â¤¹¤ë¤ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¡¢´ÄÆà¤µ¤ó»ëÅÀ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢RayÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡È¥Û¥é¡¼Âç¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á°ºî¤Î¤È¤¤â¡Ø¥Û¥é¡¼¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤â³ØÀ¸¤µ¤ó¤ä¼ã¤¤½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢¿·¶ÃÏ¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÂ«¤Î´Ö¤ÎÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡£»ä¤â¡È²Ä°¦¤¤♡¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÌÀÆü¹á¤È¹â¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¹¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤È¡¢ÌÀÆü¹á¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¡£¤³¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂº¤¤´Ø·¸À¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¿Íµ¤·ÈÂÓ¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ÎÂè2ÃÆ¡£¡È¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡É¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¿¹ºêÌÀÆü¹á¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥é¥À¤òÃµ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë......¡£
¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á°ºî°Ê¾å¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç»É·ãÅª¤Ê¶²ÉÝ¤¬¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà
¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤«¤ó¤Ê¡ü1999Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¶áÇ¯¤ÏÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£
½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£9·î5Æü¤è¤ê¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤¬¸ø³«¡£
