Ï¢ºÜ¡§¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¡ÃVol. 60¡¡¥Þ¥»¥é¥Æ¥£A6 GCS
A6¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£A6¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1947Ç¯¤«¤é56Ç¯¤Þ¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëA6 GCS¤Ï1953Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¥·¥ê¡¼¥º1¤¬À½Â¤¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å53Ç¯¤«¤é55Ç¯¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¶¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£A6¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤«¤é¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²Ì¤Æ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤Þ¤ÇA6¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û³ÆÃÏ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£A6 GCS¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¤½¤â¤½¤âA6¤È¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢¥¢¥ë¥Õ¥£¥¨¡¼¥ê¡¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÆ¬Ê¸»úA¤È¡¢Ä¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼¨¤¹6¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£½é´ü¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼6µ¤Åû¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎGCS¤Ë¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎGCS¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÃòÅ´¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥®¡¼¥µ¡ÊGhisa¡Ë¤ÎG¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥³¥ë¥µ¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡ÊCorsa Sport¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥ë¥±¥Ã¥¿¤Î¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¤È¡¢¥í¡¼¥É¥«¡¼¤È¸«Ê¶¤¦¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥¯¥í¡¼¥º¥É¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ê¤¿¤À¤·4Âæ¤À¤±¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¡¢»ö¼Â¾å¤½¤ì¤ò¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤È¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º1¤È¥·¥ê¡¼¥º¶¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸å¼Ô¤ÏÊØµ¹¾åA6-GCS/53¤È¡¢³«È¯Ç¯ÅÙ¤Î53¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º1¤Ï¡¢A6¥¨¥ó¥¸¥ó¤È4Â®¤Î¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢¥¸¥ë¥³À½¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ë¥³¡ÊGilco¡Ë¤Ï1919Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖGC¥¢¥¦¥È¥Æ¥é¥¤¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥³¥í¥ó¥Ü¤ÎÌ¾Á°¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢¹â¶¯ÅÙÆ°Åª¹½Â¤¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¥Á¥å¡¼¥Ö¤Îµ»½Ñ¤ò¼«Æ°¼Ö¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¯¥í¡¼¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥í¥¤¹Ý´ÉÀ½¥·¥ã¥·¡¼¤ò³«È¯¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ê¤É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖGC¥¢¥¦¥È¥Æ¥é¥¤¡×¤¬¥¸¥ë¥³¤È¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ï1947Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º1¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥¥¥Ã¥Ä¥£¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿ÄÌ¾Î¥·¥ë¥í¡ÊSiluro¡Ë¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ÎÍÕ´¬·¿¥Ü¥Ç¥£¡£¸å¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥·¥ë¥í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¥Ê¥Þ¥º¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î¥·¥ë¥í¤ÏµûÍë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ1953Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈFIA¤Î¿·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½àµò¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¥È¥¥¥Ã¥Ä¥£¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£½é´ü¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¶¤ÎA6 GCS¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î1953Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤¬¥¿¥ë¥¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤â¶¡µë¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢¥Ñ¥ì¥ë¥â¤Îµ®Â²¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ëPrincipe Gaetano Starrabba di Giardinelli¡Ê¥×¥ê¥ó¥Á¥Ú¡¦¥¸¥ã¥¨¥¿¡¼¥Î¡¦¥¹¥¿¥é¥Ã¥Ð¡¦¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Í¥Ã¥ê¡Ë¤Ï¡¢A6¤ò1955Ç¯1·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤«¤é2¥«·î¸å¤Ë¡¢¼Ö¤Ï¥Ñ¥ì¥ë¥â¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ô2085¡£Èà¤Ï¤³¤Î¼Ö¤Ç4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥í¡¦¥Ç¥£¡¦¥·¥Á¥ê¥¢¤Ë»²Àï¡£¤À¤¬¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ½Ò¤¬¤Ê¤¤¤¬1955Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥È¥í¥Õ¥§¥ª¡¦¥µ¥ë¥É¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤â³ÆÃÏ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¿¥ë¥¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì¡¦¥é¡¦¥Ô¡¼¥é¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¸«»ö¡¢Áí¹ç10°Ì¡¢¥¯¥é¥¹5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤è¤ê¤â¾å¤ÎÆ±¥¯¥é¥¹Æþ¾Þ¼Ô¤ÏÁ´¤Æ¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎA6¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âA6¤È¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢¥¢¥ë¥Õ¥£¥¨¡¼¥ê¡¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÆ¬Ê¸»úA¤È¡¢Ä¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼¨¤¹6¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£½é´ü¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼6µ¤Åû¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎGCS¤Ë¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎGCS¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÃòÅ´¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥®¡¼¥µ¡ÊGhisa¡Ë¤ÎG¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥³¥ë¥µ¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡ÊCorsa Sport¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥ë¥±¥Ã¥¿¤Î¥ª¡¼¥×¥ó2¥·¡¼¥¿¡¼¤È¡¢¥í¡¼¥É¥«¡¼¤È¸«Ê¶¤¦¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥¯¥í¡¼¥º¥É¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ê¤¿¤À¤·4Âæ¤À¤±¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¡¢»ö¼Â¾å¤½¤ì¤ò¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤È¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º1¤È¥·¥ê¡¼¥º¶¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸å¼Ô¤ÏÊØµ¹¾åA6-GCS/53¤È¡¢³«È¯Ç¯ÅÙ¤Î53¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º1¤Ï¡¢A6¥¨¥ó¥¸¥ó¤È4Â®¤Î¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢¥¸¥ë¥³À½¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ë¥³¡ÊGilco¡Ë¤Ï1919Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡ÖGC¥¢¥¦¥È¥Æ¥é¥¤¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥³¥í¥ó¥Ü¤ÎÌ¾Á°¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢¹â¶¯ÅÙÆ°Åª¹½Â¤¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¥Á¥å¡¼¥Ö¤Îµ»½Ñ¤ò¼«Æ°¼Ö¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¯¥í¡¼¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥í¥¤¹Ý´ÉÀ½¥·¥ã¥·¡¼¤ò³«È¯¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Ê¤É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖGC¥¢¥¦¥È¥Æ¥é¥¤¡×¤¬¥¸¥ë¥³¤È¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ï1947Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º1¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥¥¥Ã¥Ä¥£¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿ÄÌ¾Î¥·¥ë¥í¡ÊSiluro¡Ë¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ÎÍÕ´¬·¿¥Ü¥Ç¥£¡£¸å¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥·¥ë¥í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¥Ê¥Þ¥º¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î¥·¥ë¥í¤ÏµûÍë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ1953Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈFIA¤Î¿·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½àµò¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¥È¥¥¥Ã¥Ä¥£¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£½é´ü¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¶¤ÎA6 GCS¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î1953Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤¬¥¿¥ë¥¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤â¶¡µë¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢¥Ñ¥ì¥ë¥â¤Îµ®Â²¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ëPrincipe Gaetano Starrabba di Giardinelli¡Ê¥×¥ê¥ó¥Á¥Ú¡¦¥¸¥ã¥¨¥¿¡¼¥Î¡¦¥¹¥¿¥é¥Ã¥Ð¡¦¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Í¥Ã¥ê¡Ë¤Ï¡¢A6¤ò1955Ç¯1·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤«¤é2¥«·î¸å¤Ë¡¢¼Ö¤Ï¥Ñ¥ì¥ë¥â¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ô2085¡£Èà¤Ï¤³¤Î¼Ö¤Ç4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥í¡¦¥Ç¥£¡¦¥·¥Á¥ê¥¢¤Ë»²Àï¡£¤À¤¬¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ½Ò¤¬¤Ê¤¤¤¬1955Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥È¥í¥Õ¥§¥ª¡¦¥µ¥ë¥É¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤â³ÆÃÏ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¿¥ë¥¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ë¥Ð¥È¡¼¥ì¡¦¥é¡¦¥Ô¡¼¥é¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¸«»ö¡¢Áí¹ç10°Ì¡¢¥¯¥é¥¹5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤è¤ê¤â¾å¤ÎÆ±¥¯¥é¥¹Æþ¾Þ¼Ô¤ÏÁ´¤Æ¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎA6¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£