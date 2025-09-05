もし、同居する義父に“女”として見られたら…この事実を夫に相談すべき？【ママリ】

不適切な動画を見ていた義父

義父が不適切な動画を見ており、恐怖を感じています。この事実を旦那に相談すべきか悩んでいます。

義父が気持ち悪いです。

子供が義父の携帯で動画を見てたら、

YouTubeのおすすめ動画に

息子嫁を〇〇してみた、

息子嫁と〇〇しちゃった、(〇〇には卑猥な言葉が入ります)

など、とても気持ち悪いラジオ動画を見ていることが

分かりました。

それも全部、嫁に対して義理の父親がー

みたいな内容のものばかりです。



そういう目で見られてるのではないかと

とても恐怖です。

義母は数年前に他界しており、義父(60代)と数年前から同居してます。



みなさんならこの事実を知ってしまったら

旦那さんに相談しますか？

私は旦那に相談できずにいます。

義父がそういう動画をみていることに

嫌悪感、恐怖心をいだいいます。 出典：

qa.mamari.jp

義両親との同居で、義父との距離感に気を使うことはありませんか。アプリ「ママリ」には義父が見ていた動画の内容を知ったことで恐怖を感じ、その事実を夫に相談すべきか悩んでいるという投稿がありました。投稿者さんは義父とは同居していることや家族との関係を考えると、夫に言いにくいとも思っています。しかし、この事実を知ってからは義父に嫌悪感を抱くようになったのだそう。

子どもがきっかけで同居している義父が不適切な動画を見ていることが発覚した投稿者さん。その動画のタイトルは卑猥な内容だったといい、投稿者さんはかなりの衝撃を受けているようです。このことを夫に話したら、義父との同居も気まずくなる可能性もあることから、夫に相談するか悩んでいるようです。



義父とは同居ということで嫌でも顔を合わせる日々が続く投稿者さんが、この先不安なく生活ができるようになるにはどうしたらいいのでしょうか。

夫に相談すべきか、さまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「夫に相談したほうがいい」というコメントがありました。

気持ち悪すぎます

2人きりに絶対なりたくないので旦那様に相談したほうがいいです！ 出典：

qa.mamari.jp

こんな事実を知ってしまっては多くの女性が「義父とは2人きりになりたくない」と思うのではないでしょうか。万が一なにかあっては遅いので、夫に相談して2人きりにならない対策を考えることができたらいいですよね。



この他に「別居したいと伝えたら」というコメントもありました。

相当怖いです。妄想の世界で止まればいいけど、知ってしまった以上義父とは距離おきますね。

ただ、ご主人には言いにくいですよねぇ。言ったところで変な空気になりますね💦言うなら別居したい旨も伝えた方がいいです。 出典：

qa.mamari.jp

夫に相談したとしても、家族の関係がギクシャクしないか心配なところもありますね。しかし、この事実を言うなら「別居したい」と言ってみるといいという意見がありました。



義父に対しては冷たい対応かもしれませんが、不安な気持ちがきちんと夫に伝わるように、はっきり言うことは大切ですよね。

無理して抱え込まず、夫に相談を

義父が見ていた動画の内容から「もしかして…」と思ってしまうのは、無理のないことです。その事実は投稿者さんにとって大きな衝撃だったことでしょう。



このまま夫に相談せず抱え込んでしまうと、後々後悔につながるかもしれません。夫と事実を共有しておけば、不安も少しは和らぐのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）