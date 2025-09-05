IMAXレーザーで「ダークナイト」1週間限定上映。大阪＆池袋
BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics.(C) 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
9月20日の「バットマンの日」を記念し、IMAXレーザーGT/テクノロジーシアターで「ダークナイト」が1週間限定上映されることが決まった。劇場は、109シネマズ大阪エキスポシティとグランドシネマサンシャイン池袋の2カ所。IMAXフィルム撮影された一部シーンでは、巨大スクリーンに1.43：1アスペクト比のフルサイズ映像が投影される。
バットマンの日は、世界を代表する人気ヒーロー“バットマン”を世界中で祝う記念日。毎年9月の第3土曜日に設定されている。
2カ所の劇場共に、上映期間は9月12日から18日まで。大阪は上映日の2日前、池袋は上映日の2日前(一般)・3日前の21時(リワード会員)からネット販売を開始。入場者特典として、オリジナルステッカーも用意する(先着数量限定)。
なお、109シネマズ大阪エキスポシティは開業10周年を盛り上げるイベントの1つともなっており、本特別上映の他にも様々な施策を準備しているとのこと。
また、109シネマズプレミアム新宿では「ダークナイト」「ダークナイト ライジング」のオールナイト上映をバットマンの日当日(9月20日23時開始)に実施する。