¡¡£µÆü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢Âè£²£³½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¥ä¥à¤µ¤ó¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ä¥à¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò¸ì¤ê¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢º¬Ìµ¤·Áð¡×¤À¤È¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£¸·î£±£µÆü¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÀï»à¤·¤¿Äï¤ÎÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤òÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ù¡¢¤Î¤Ö¤Ë¡ÖËÍ¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¡£Àé¿Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡£Àé¿Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¹ë¤µ¤ó¤ò¼º¤Ã¤¿Íö»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡£²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿ó¤ÎÉã¡¦À¶¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¡Ö¤³¤ó¤Ê»´¤á¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤ÏÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÆóµÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï£¶·î£±£¹Æü¤Î£µ£¹²ó°ÊÍè¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±£°£µ²ó¤Ç¡¢¼Â¤Ë£´£¶²ó¡¢Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥à¤µ¤ó¤À¤±¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÄÉ·â¤ÎÂçÊªÅÐ¾ì¤Ë¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Î±éµ»¡¢Ìø°æÀ¶¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤òÀäÌ¯¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¡£¡×¡ÖÆóµÜÏÂÌé¡Ê²óÁÛ¡Ë¤¢¤Ã¤¿¡Á¡×¡ÖÆóµÜÏÂÌé¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¡Á¡×¡Ö¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¥Ë¥Î¤¬¤Ç¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌò¡Ê¡ÖÎ²²«Åç¡×¤ä¡ÖÊì¤ÈÊë¤é¤»¤Ð¡×¡Ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âæ»ì¤Ë¤É¤¹¤ó¤È½Å¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¡Ä¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¤®¤ã¤ó¡ªµÞ¤Ê¥Ë¥Î¡ª¡×¡Ö²óÁÛ¤Ê¤Î¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ë¥Î¤ÎÀ¶Éã¤µ¤ó½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤¡¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£