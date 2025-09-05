Snoopy×Swatch♡満月を祝うムーンフェイズ限定ウォッチ登場

2025年9月8日限定、SnoopyとSwatchがコラボした「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD」が登場♡満月を祝うムーンフェイズ表示、OMEGAのMoonshine™ Gold、Snoopyワールドのイラストをあしらった特別モデルです。Bioceramic製のネイビーケースとVELCRO®ラバーストラップで、遊び心と宇宙感あふれるデザインです。

満月と遊び心あふれるムーンフェイズ



「MOONSHINE GOLD」は、9月のハーベストムーンにインスパイアされたムーンフェイズ表示が特徴。

ポップコーンをモチーフにした月の表面や、反時計回りに動く2つの満月は、遊び心と深いメッセージを感じさせます♡

アースフェイズとSnoopyワールドの融合



10時位置には地球を映すアースフェイズ、9時位置にはSnoopyとWoodstockが月に座る姿を配置。

UVライトで現れる秘密のフレーズもあり、宇宙やMoonwatchへのオマージュが詰まったデザインです♪

BioceramicとMoonshine™ Goldの特別仕様



ケースは特許取得済みのBioceramic製で、VELCRO®ラバーストラップ付き。

文字盤にはMoonshine™ Goldの満月とSuper-LumiNova®塗布の針・アワーマーカー、ネイビーのベゼルにはホワイトタキメータースケールを装備。

クロノグラフ秒針付きで、税込価格57,200円です。

Snoopy×Swatchで特別な1日を



「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD」は、9月8日の1日限定販売。

税込57,200円で、ネイビーのBioceramicケース、VELCRO®ラバーストラップ、OMEGAのMoonshine™ Goldを使用したムーンフェイズ表示が魅力です。

世界中の厳選Swatchストアでお一人様1本限定販売。遊び心あふれるSnoopyワールドと満月の神秘を楽しんで♡