＜夫、出会い系に4万？＞従順だった妻。もしかしてオレ…捨てられる！？【第5話まんが：夫の気持ち】
オレはタクミ。妻のミズキはオレが何をしても言いなりになる女。結婚前は派手な女とばかり付き合ってきたが、正反対でおとなしそうな姿に惹かれて結婚した。単身赴任中も浮気の心配がなく、毎日連絡してくるミズキに最初は満足していたのだが、次第に物足りなくなってきた。そんなとき、ミズキを試そうと思い、無理難題を突きつけてみた。ミズキが狼狽し、無様に縋り付いてくる姿を想像していた。でも現実は……。
ミズキは単身赴任中も浮ついた様子もなく、毎日律儀に連絡してきた。「いつ帰ってこれそう？」「待っているからね」そんな言葉が嬉しかった。そう、最初のうちは……。でも単身赴任で独身気分を味わっているうちに、だんだんと物足りなくなっていった。ちょっとミズキにいじわるをしてやろう！ そんな気軽な気持ちだったんだ。
オレは必死に言い訳をした。それでも許してくれないミズキに、彼女の覚悟を知り、ようやく自分の過ちを理解した。オレはミズキに土下座せんばかりの勢いで謝った。「ごめん」「冗談だった」「許してくれ」「別れたくない」「やり直したい」。オレは必死に謝った……ミズキはいつもの優しい表情に戻ってくれた。オレは、ギリギリのところでミズキの優しさに救ってもらったのだろう。
ミズキから離婚を切り出されたとき、オレは心底驚いた。
まさかミズキが本当に離婚を考えていただなんて夢にも思っていなかったからだ。
どうせ虚勢だろうと思っていたら、なんとミズキは本当に生活できる程度なら稼いでいるというじゃないか。
これでは本当に捨てられてしまうと思ったオレは、全身全霊で謝り倒した。
一時はどうなるかと思ったが、ミズキは「今回だけ」と許してくれた。
本当に救われた。
これからは心を入れ替えて、ミズキとヤマトを幸せにするつもりだ。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
