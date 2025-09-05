【モヤッ！SNSの離婚報告】日常を投稿するママ友「いいね」を通じた繋がり＜第2話＞#4コマ母道場
皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？ 直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。
第2話 SNSでの繋がり
【編集部コメント】
ママたちのなかでもSNSを利用している人は多いでしょう。その投稿内容からお互いのプライベートを垣間見て、よりお付き合いが深まった気持ちにもなるかもしれません。ユキノさんはもっぱら「見る専門」だそうですが、ミサさんは日常のなにげない出来事をアップしているのだそう。ミサさんの更新を見ては「いいね」を押していたユキノさん。さぁ次はどんな投稿があるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
ママたちのなかでもSNSを利用している人は多いでしょう。その投稿内容からお互いのプライベートを垣間見て、よりお付き合いが深まった気持ちにもなるかもしれません。ユキノさんはもっぱら「見る専門」だそうですが、ミサさんは日常のなにげない出来事をアップしているのだそう。ミサさんの更新を見ては「いいね」を押していたユキノさん。さぁ次はどんな投稿があるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子