¡Ö¹â»³¤Ï¤Þ¤À¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×ðô¿ñ´°Á´Â»½ý¤Î¹â»³Á±×¢¤¬à´ñÀ×¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥óá¡ÖÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¦µ¤¤äÆ®»Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ðô¿ñ´°Á´Â»½ý¤«¤éà´ñÀ×¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥óá
¡¡ðô¿ñ´°Á´Â»½ý¤«¤é8Ç¯¡Ä¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÌÁÍ§¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»Ù±çÂç²ñ¡ÖTAKAYAMANIA¡¡EMPIRE¡¡4¡×¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»³Á±×¢¡£2017Ç¯5·î4Æü¤Î»î¹çÃæ¤Ëðô¿ñ´°Á´Â»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢¸½ºß¤â·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´Íè¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢AbemaÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ç¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿¹â»³¤¬ÎëÌÚ¤È¥Þ¥¤¥¯¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹â»³Á±×¢¤Ï·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤Ïº£Æü¤âÆ®¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¹â»³¤Ï¤Þ¤À¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤«¤é¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈàÄë²¦á¤ØÇ®¤¯¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¹â»³¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÆ®¤¤¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¦µ¤¤äÆ®»Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹â»³Áª¼ê¤È¤ÎºÆÀï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦´¶¼Õ¡×¤Ê¤É¤È¡¢²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»³¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¡Ö1,872,033±ß¡×¤ÎÊç¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»ö¤¬´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£