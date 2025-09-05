³¤³°ºß½»¤Î3»ùÊì...48ºÐ°ËÅìÈþºéà°¦¼Ö¤È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤Æ´¶Æ°¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º...¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤¿¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
2005Ç¯¤Ë¤ÏÅÅ¼ÖÃË¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿
¡¡¸½ºß¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î°ËÅìÈþºé(48)¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì»þµ¢¹ñ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ØGQ JAPAN¡Ù¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ñ¤½Ð¤·¡¢»¨»ï¡ÖGQ JAPAN¡×(¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Î°¦¼Ö¤Î°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢MAZDA2ÂåÌÜ¥Ç¥ß¥ª¤È»£±Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê¹¹ð¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤Î¤¢¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥Ä¥À¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡¢¥Ç¥ß¥ª¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈþºé¤µ¤Þ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡¡±Ê±ó¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶Èþ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖºÇ¶¯Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö¡×¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤óºÇ¹â¡¡µ×¡¹¤Ë¸«¤Æ´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÅÅ¼ÖÃË¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2005Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îà¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤óá¤³¤ÈÀÄ»³º»¿¥¤ò±é¤¸°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£09Ç¯¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼¡Öµþ³Ú»º¶È¡×¤Î±ÝËÜÁ±µª¼ÒÄ¹¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¼ø¤«¤ê3»ù¤ÎÊì¤Ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë°Ü½»¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£