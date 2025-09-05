¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Î°ËÅìÈþºé¡á2004Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

2005Ç¯¤Ë¤ÏÅÅ¼ÖÃË¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿

¡¡¸½ºß¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î°ËÅìÈþºé(48)¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö°ì»þµ¢¹ñ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ØGQ JAPAN¡Ù¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ñ¤­½Ð¤·¡¢»¨»ï¡ÖGQ JAPAN¡×(¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£

¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Î°¦¼Ö¤Î°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢MAZDA2ÂåÌÜ¥Ç¥ß¥ª¤È»£±Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÄ¹¤­¤ËÅÏ¤ê¹­¹ð¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤Î¤¢¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥Ä¥À¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡¢¥Ç¥ß¥ª¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈþºé¤µ¤Þ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡¡±Ê±ó¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶Èþ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖºÇ¶¯Èþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö¡×¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤óºÇ¹â¡¡µ×¡¹¤Ë¸«¤Æ´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

°¦¼Ö¤È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿°ËÅìÈþºé
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmisaki_ito_official¤è¤ê)
¡¡°ËÅì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÅÅ¼ÖÃË¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2005Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î­à¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤ó­á¤³¤ÈÀÄ»³º»¿¥¤ò±é¤¸°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£09Ç¯¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼¡Öµþ³Ú»º¶È¡×¤Î±ÝËÜÁ±µª¼ÒÄ¹¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¼ø¤«¤ê3»ù¤ÎÊì¤Ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë°Ü½»¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£