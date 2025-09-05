¡Ö¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¡×¡¡ÂÇ·â¹¥Ä´¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢2»î¹çÏ¢È¯¤ÎÀèÀ©5¹æ3¥é¥ó¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î45ÂÇÅÀ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·¡Ê5Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î5¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¸Å¼Õ¼ù¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤Ë±¿¤ó¤À¡£ËÒ¸¶Âç¤Ï¡Ö¿ÊÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÂÇµå¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈºÇ¹â¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç3ÂÇÅÀ¤ò²Ô¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿2022Ç¯¤Î42ÂÇÅÀ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë45ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ï22Ç¯¤Î6ËÜ¡£