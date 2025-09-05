¡Ö¤¤¤Ä¤â¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Êà·ã¥ì¥¢á¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¾×·â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Í¤§¡Á¡×
à¥ì¥¢á¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ
¡¡TBS¡Önews23¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÀîºÌ²Â(40)¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î°áÁõ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö9·î1Æü(·î)¤Î¾®Àî¤µ¤ó°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É¨¤¬¥®¥ê¥®¥ê±£¤ì¤ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÆ±¿§¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥³¡¼¥Ç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖTBS¤µ¤ó¡¢1Ëç¤È¸À¤ï¤º3¡¢4ËçÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Í¤§¡Á¡×¡Ö¾®Àî¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¶ÈþµÓ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é2007Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×3ÂåÌÜ¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¤â19Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¡£Æ±Ç¯6·î¤«¤é¡ÖNEWS23¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£