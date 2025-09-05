夏休みの間に発明した作品を楽しむ展示会がきょうから東根市で開かれています。

【写真を見る】ばあちゃんを守る！ 作品にあふれる思いやり 小中学生が発明した作品を楽しむ展示会（山形・東根市）

発明品は、利便性だけではなく、思いやりが隠れていました。

折り鶴で作ったひまわりに。

ミニ扇風機が付いた帽子。

子どもたちに創作する楽しさを知ってもらおうと、東根市できょうからアイデア工作展が始まりました。

展示されているのは、市内の小中学生が作った２０８点の発明品です。会場には、

日常の悩みを解決する作品や環境に優しい作品などがありました。

佐藤友美アナウンサー「こちらは薬の飲み忘れを防止する発明品です。このように薬を飲んだ後にボタンを押すと（音流れる）薬の飲み忘れが防げそうですね」

５年生の石山咲さんが発明した「薬束箱」です。

人感センサーが薬の存在を思い出させ、飲んだ後は孫の声を聞くことで癒されます。

■ばあちゃんをクマから守る！

そしてこちらの作品は。

佐藤友美アナウンサー「これ、何だか分かりますか？こちらはある動物から身を守るための発明品です」

その名も「熊からばあちゃん守るんジャー」。

６年生の山口峰人さんが離れて暮らすおばあちゃんを思って、クマから守るために発明したものです。

この大きな目でクマを威嚇できるほか、クマ鈴や防犯ブザーが 備わっていて、傘の先端からは特性の唐辛子入りの液体が飛び出す優れものです。

■あふれる思いやり

どの作品にも共通しているのは、思いやり。

インターネットが普及している世の中ですが、選ばれた作品は日常からヒントを得て自分たちが一から考えたものばかりです。

見に来た家族「娘から見に行ってと言われた。よく作ったなと思う」

見に来た家族「物をつくるのが好きな子なので、できたら自由に色々なことをさせて、発想が形になればな。よくできているなと思う。頑張ったんだな」

展示会は明後日まで開かれていて、特別賞や優秀賞をとった１８人には表彰も行われるということです。