福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

クラフトビール総選挙

全国のクラフトビール20銘柄から飲み比べ。自分の「推しビール」を投票できる。

日時:9月7日(日)まで、午前10時〜午後8時（ラストオーダーは午後7時半）

場所:福岡大名ガーデンシティ・パーク（雨天決行、荒天中止）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56391/

映画とアートの古本まつり

映画のポスター、パンフレットをはじめ関連の古書、芸術関係の図録、DVDなどを販売。

日時:9月7日(日)まで、午前10時〜午後9時

場所:ジュンク堂書店福岡店2階MARUZENギャラリー（福岡市中央区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56089/

筑後・ジェラート総選挙

特産フルーツなどを使った個性豊かなジェラートを食べ比べて投票する。投票者の中から抽選でワインや菓子、つばき油などをもらえるほか、全店舗を制覇するとジェラートのプレゼントがある。

日時:9月30日(火)まで

場所:久留米市世界のつばき館ほか 久留米市草野町・田主丸町の7店舗

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56246/

福岡カルチャー・トラベル展

戦後の文学や映画、音楽、デザインなどで記憶に留めたい作品や人物についての年表やマップを展示。音楽家・大村雅明さんや映画監督・石井岳龍さん、インテリアショップ「NIC」などを取り上げる。

日時:15日(月・祝)まで、午前10時〜午後8時半（最終日は午後6時まで）

場所:福岡PARCO本館5階PARCO FACTORY

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56087/

夜の動植物園

ライオンやトラ、レッサーパンダなど夜行性動物の生き生きとした姿や夜にしか咲かない花、放鳥舎やペンギンエリアのライトアップなど、昼間とは違う“夜”の動植物園の風景が楽しめる。

日時:9月6日（土）、13日（土）午後9時まで（入園は午後8時半まで）

場所:福岡市動植物園（福岡市中央区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56147/

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/