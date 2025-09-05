新潟市西蒲区で秋の味覚『イチジク』の出荷がピークを迎えています。



新潟市のブランドイチジク『越の雫(こしのしずく)』。つぶつぶの食感と濃厚な甘みが特徴で、県内の出荷量の7割を占めます。今年は、猛暑の影響で例年に比べやや小ぶりですが、その分甘みは凝縮されているそうです。



9月5日は新潟市西蒲区の集荷場で色や形などを見て品質を検査し、合格したものだけが『越の雫』として出荷されました。さっそく近くの直売所に並べられ、買い求める人の姿が見られました。



■JA新潟かがやきいちじく部会 鈴木哲也部会長

「春先に霜がなかったので、よく枝も伸びて玉数も一定以上になって、本当に良くできていると思っている。1番おいしいのは、生で召し上がって楽しんでいただければと思っている。」



『越の雫』は、11月中旬までに約250t出荷される予定です。