貴乃花光司氏の長男・花田優一、「祖父の着物を仕立て直して」パーティーへ “エモい”着物姿のオフショットに反響「良くお似合い」「素敵」
元横綱・貴乃花光司（53）、元フジテレビアナウンサー・河野景子（60）元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一（29）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。祖父のものを仕立て直したという着物姿を披露した。
【写真】祖父のものを仕立て直した着物でパーティに出席した花田優一
花田は「先日、祖父の着物を仕立て直してパーティーに出席してきました」と、ホテル雅叙園東京の滝のある美しい庭園をバックに、青い着物に身を包み笑顔を見せる写真を投稿。「袖を通すと祖父の温もりと、人としての芯を感じるようで、自然と背筋が伸びます」とつづった。
続けて「私がブランドのポリシーとして掲げている『靴は、消耗品ではなく人生の証拠品である』という言葉。日本人はもともと、物をただ使い捨てるのではなく、受け継ぎながらその中に魂を宿し、その魂と共に、次の世代へと繋いでいく文化を持っていました。その精神を、靴を通しても伝えていきたいと思っています」と力強く決意をつづった。
コメント欄には「カッコいい！」「良くお似合いです」「祖父様の大切な着物 似合ってます」「とっても素敵です」「日本男子精神」「感動したよ」などの声が寄せられている。
