アインシュタイン・稲田さん「セキュリティ管理十分にできていなかった」　インスタ乗っ取り疑いで男逮捕…17回にわたり不正アクセスか　

お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹さん（40）のインスタグラムを乗っ取った疑いで男が逮捕されました。

2024年7月、稲田さんが「番組の企画として一般女性に性的な画像を要求するメッセージを送っている」とネットで大きな騒動となっていました。

この件に稲田さん自身は“関与していない”と強く否定し、警視庁に相談。

稲田直樹さんは「自分のインスタに不正アクセスされて、女性に怪しいメッセージが送られていたことをYouTubeの配信で知ったが、自分が送ったものではない」としています。

警視庁は、稲田さんのアカウントへ不正アクセスをした疑いで、32歳の久保智成容疑者を逮捕しました。

久保容疑者は2024年7月から10月にかけて、稲田さんやプロスポーツ選手のインスタグラムのアカウントに17回にわたり不正にアクセスした疑いが持たれています。

稲田さんのアカウントが乗っ取られていた期間に女性へメッセージが送られており、警視庁は関連を調べています。

逮捕を受け、稲田さんはコメントを発表。

稲田直樹さん（5日に更新したXより）：

僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました。今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています。これからは同じことを繰り返さないよう、よりしっかりと対策して活動してまいります。

久保容疑者はこれまでにも、20代の俳優らのアカウントに不正アクセスしたとして逮捕・起訴されていました。

アカウントを乗っ取られた人は、いずれも名前や生年月日などから推測できる簡単なパスワードを使用していたといい、警視庁は、推測しやすい簡単なパスワードにしないようにしてほしいと注意を呼びかけています。